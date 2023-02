Autoritățile locale cedează și amenajează patinoar „pe bune” pe Lacul Chios

Tot mai multe persoane se dau cu patinele pe Lacul Chios din Parcul Central chiar dacă acest lucru este interzis și există avertismente. Dar acest lucru este pe cale să se schimbe.

Distracție pe Lacul Chios. Sursă foto Facebook Paul Gheorgheci

În fiecare iarnă, când temperaturile scad, Lacul Chios din Parcul Central îngheață şi se transformă în locul de întâlnire al tuturor pasionaţilor de patinaj şi nu numai.

Însă această distracție este foarte periculoasă, pentru că de multe ori există riscul ca gheața să se spargă. Pentru a se evia incidente nedorite, autoritățile au pus panouri de avertizare cu patinajul interzis, dar, de anul viitor, practicarea acestui sport pe lac ar putea fi permisă.

„De ani de zile mă cert cu Comisia de Monumente pentru a-mi aproba, nu pentru mine, pentru a aproba orașului, construcția unui patinoar pe Lacul Chios. Vă rog să întrebați președinții și membrii Comisiei de Cultură și Urbanism a Ministerului Culturii, Comisia de Monumente, cum se numește astăzi, formată din specialiști de toate felurile pe care, evident, nimeni din oraș nu îi știe, ei sunt cei care blochează construcția unui patinoar. Ne-au spus nu de fiecare dată, nu patinoar pe Lacul Chios. Este în mod natural, era frumos, este aici. Și atunci am luat această decizie ca pentru anul viitor pe Lacul Chios să amenajăm un patinoar natural, adică va fi patinoar doar când vremea va fi de așa natură să aibă temperaturi joase, să fie înghețată apa, vom coborî nivelul apei din lac la un nivel încât să poată fi folosit ca patinoar. Am dispus RADP-ului să-și pregătească un dispozitiv, o mașină de nivelat gheața și să folosească lacul ca un patinoar natural, dar fără intervenții. Are mandat RADP-ul să se pregătească pentru această soluție naturală și să găsim o altă locație pentru un patinoar artificial. Suntem în proces de a căuta o altă locație”, a precizat primarul Emil Boc, vineri, la un post de radio.

