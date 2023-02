Încă un faliment? O altă societate a Consiliului Județean pe urmele Clujana! „Datoriile cresc și va pușca totul acolo”

O altă societate din subordinea Consiliului Județean ar urma să aibă soarta Clujana, care, anul trecut, a a intrat în faliment. Reamintim că fabrica simbol a Clujului și-a suspendat activitatea și are datorii de aproximativ 1 milion de euro către ANAF, furnizori și salarii.

sursă foto pazasiprotectiecluj.ro

Unele societăți aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj merg în pierdere de ani buni, deși se pompează anual bani pentru supravieţuire.

O situaţie sinonimă cu falimentul găsim la Societatea Pază şi Protecţie SRL. Potrivit documentelor, datoriile societăţii la data de 31 decembrie 2021 se ridicau la suma de 3.790.272 lei, în creştere faţă de anul 2020 cu 568.190 lei.

Mai mult, cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 a scăzut cu 697.675 lei față de anul 2020, respectiv de la 2.238.884 lei, la 1.541.209 lei, arată conducerea societăţii. „La încheierea exerciţiului financiar, societatea Pază și Protecție Cluj S.R.L. înregistrează pierdere netă în sumă de 667.785 lei”, potrivit sursei citate.

În 2019, societatea Pază și Protecție Cluj SRL a înregistrat pierderi de aproximativ 100.000 de euro.

Acum, la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. consilierii județeni, dar și președintele CJ Alin Tișe vorbesc pentru prima dată de falimentul acestei societăți.

„Ca și în alți ani, bugetul prezentat acum de către Pază și Protecție este nerealist și este făcut doar să dea 1.000 de lei profit când se trage linie. Realitatea este că la finalul anului firma va fi tot pe pierdere și va mai supraviețui încă un an doar prin neplata datoriilor la stat. Aceste datorii sunt însă din ce în ce mai mari și la un moment dat vor trebui plătite. Și tare mă tem că tot Consiliul Județean va fi cel care le va plăti. Cred că ar fi important să reușim să găsim anul acesta o soluție astfel încât aceste pierderi să nu se mai acumuleze. Opinia mea asumată este că ar trebui să punem stop”, a spus Ionuț Florea, consilier județean USR.

Salarii plătite, nu și datoriile!

Alin Tișe recunoaște că societatea nu merge bine și că societatea supraviețuiește astăzi doar datorită faptului că nu plătește datoriile la stat.

„Societatea e, într-adevăr, într-o poziție delicată din punct de vedere financiar-contabil. Însă aici lucrurile sunt la îndemâna noastră în ce măsură dorim, și știți prea bine că am făcut nu știu câte analize, comisii, să continuăm cu astfel de societăți sau pur și simplu să le spunem stop. Cum am mai spus la altele (Clujana – n.r), ele au intrat într-un faliment, reorganizare, le-am lăsat să se ducă spre firescul lor, al legii și în ce măsură și la aceste societăți care sunt, practic, societăți comerciale în care noi nu mai alocăm bani, ele se descurcă pe piață, în ce măsură continuăm să le avem sau nu, să spunem stop, nu mai avem nevoie de astfel de societăți. Sau managementul de acolo să aibă soluții mai bune pe care, din păcate, până acum nu le-am văzut”, a replicat Alin Tișe.

Horia Chirteș, consilier județean PSD, a propus scoaterea societății la licitație.

„Legat de această societate aș vrea să vă rog dacă am putea să facem demersurile să vedem dacă nu ar exista interes pentru privatizarea ei. Efectiv, să o scoatem la licitație, să o vindem, sunt sigur că ar exista firme de pază care ar avea interes. Este autorizată să execute să facă cursuri de specializare a agenților de pază, sunt câteva atuu-uri pe care le are. Să vedem datoriile care există și poate n-ar fi lipsit de interes să o transferăm, să o externalizăm, să o vindem, astfel încât societatea să meargă mai departe, să nu se închidă. Datoriile oricum vor fi ale noastre și vor trebui plătite, doar că nu știm dacă va fi interes să fie cumpărată cu datoriile pe care le are. Mă gândesc că dă destul de prost, la fel ca și Clujana, să intre în faliment, dar dacă ar fi privatizată ar fi o soluție mai benefică pentru angajați”, a spus Chirteș.

Alin Tișe: „Datoriile vor crește și va pușca totul”

„Nu e o soluție nici să ne ascundem de o decizie. Aici e un calcul economic, clar, care ține cont de situația reală a firmei și să ne asumăm această decizie. Ca atare cred că trebuie să ne asumăm asta, dacă colegii din comisie au propus o anumită variantă eu sunt de acord să ne asumăm această decizie și să oprim gaura asta care tot merge. Ei supraviețuiesc astăzi fără să-și plătească datoriile la stat. Toată lumea se întreabă de ce nu au dat faliment. De aia nu au dat, își plătesc salariile și restul nu mai plătesc nimic. Și sigur că datoriile vor crește și la un moment dat va pușca totul acolo (...) O să ne gândim cu conducerea executivă și o să vă propunem o variantă pe care s-o avem în vedere. Și în plen vom decide, rămânem mai departe cu această societate în perfuzie și o ducem cât poate ea să trăiască, considerăm că membrii Consiliului de Administrație și conducerea nu își fac datoria și vom lua o decizie în consecință, doar să găsim alții care să îi înlocuiască și, trei, dacă nu vedem nicio perspectivă atunci să oprim această chestiune să facem o reorganizare, dacă reușlm fără faliment sau cu faliment, asta este, se va întâmpla ca la Clujana să o ia de la capăt într-o formulă mai mică, mai eficientă și care să aibă un număr de angajați mai mic. Sau orice altă variantă pe care o considerați”, a conchis Tișe.

S.C.Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. s-a înfiinţat prin hotărâre de Consiliu Județean în august 2010 prin reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj (fostul Corp Judeţean al Gardienilor Publici Cluj). Societatea are ca asociat unic Judeţul Cluj, prin Consiliului Judeţean Cluj. Unitatea are sediul central în Cluj -Napoca şi puncte de lucru în municipiile Gherla, Dej, Câmpia Turzii, Turda, oraşul Huedin şi unele comune arondate acestora.

