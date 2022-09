Aeroportul Internațional Cluj, model de dezvoltare pentru specialiștii europeni în aviație! 7 milioane de pasageri până în 2040

Cât de pregătită este România pentru un trafic aerian de 61 milioane de pasageri? Cât de pregătit e Clujul pentru 7 milioane de pasageri până în 2040? Aeroporturile trebuie să facă eforturi extraordinare pentru îmbunătățirea infrastructurii și construirea de noi terminale, susțin specialiștii în aviație.

Potrivit estimărilor, traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Cluj își va reveni la nivelurile din 2019 în anul 2024. Dacă în 2019, traficul a fost de 2.921.392 pasageri, în 2022 sunt estimați că 2.250.000 pasageri vor fi transportați de pe aeroportul clujean. Până în 2040, traficul va atinge 7 milioane de pasageri, spune conducerea aeroportului.

Traficul aerian din România

„Avem foarte mult potențial pentru a crește traficul aerian. Ați auzit că Blue Air și-a suspendat zborurile în urmă cu câteva zile în urmă. Nu știu sigur dacă vor mai zbura din nou și de când. Este o problemă pentru aeroport, este o mare problemă pentru pasageri, știm cum să facem față situației. Cum a fost recuperarea pentru traficul aerian din România? În 2009 aveam un trafic de 23 de milioane de pasageri și estimă în 2022 un trafic de 19.750.000 de pasageri. Este o recuperare bună, în special în iulie și august am fost la același nivel cu 2019. Recuperarea totală de pasageri va ajunge în acest an la 85% comparativ cu 2019. Asociația Aeroporturilor din România a făcut estimări pentru traficul de pasageri și considerăm că avem potential suficient și am analizat trei scenarii:

Traficul aerian din România în perioada 2022 - 2040

Scenariul prudent 35.630.000 pasageri

Scenariul realistic 45.500.000 pasageri (aproape dublă față de prezent)

Scenariul optimist 61.750.000 pasageri

Va fi o provocare pentru aeroporturi, va trebui să ne dublăm infrastructura și această creștere va fi pe toate aeroporturile din România. Trebuie să investim foarte mult și să ne pregătim de acest trafic. Continuăm discuțiile cu Ministerul Transporturilor, cu ceilalți parteneri, trebuie să pregătim infrastructura pentru 61 de milioane de pasageri în 2040”, a spus David Ciceo, directorul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj.

Traficul aerian din Cluj

„Legat de aeroportul clujean, este primul aeroport regional din România, avem 50 de destinații, am reușit să modernizăm infrastructura. Este o onoare că anul trecut am primit premiul pentru cel mai bun aeroport sub 5 milioane de pasageri. Avem competiție, ne place competiția, dar în același timp ne place competiția corectă. În 1996 aveam doar două zboruri spre București. Nimeni nu ne-a dat vreo șansă cu aeroportul. Tarom spunea că nu avem potential pentru trafic international. Acum, traficul internațional de pe Aeroportul Cluj este mai mult de 80% din traficul total. În 2005 am început să ne îmbunătățim infrastructura, am construit noi terminale, am pornit proiecte pentru o nouă pistă. Am reușit în 2019 să avem 2,9 milioane pasageri și când traficul a crescut, infrastructura era deja acolo. Deja construisem noi terminale. A fost un efort masiv. Anul acesta ne așteptăm să ne revenim bine. Avem mai multe destinații acum față de 2019 și am atras noi companii aeriene. Anul viitor, ne așteptăm la un trafic mai mare de 3 milioane de pasageri. Avem un plan de extindere a pistei și cea mai mare provocare va fi construirea unui nou terminal. Ne așteptăm ca până în 2040 să atingem 7 milioane de pasageri. Avem o provocare și legat de faptul că aeroportul e în oraș, începem să avem probleme legate de zgomot”, a mai punctat Ciceo.

La rândul său, Kadri Samsunlu CEO Aeroportul iGA Istanbul a declarat că modelul de succes al aeroportului clujean constituie un „imbold”.

„Am fost în Cluj în urmă cu 24 de ani, erau două zboruri atunci, un mic terminal, creșterea este impresionantă și ne dă și nouă imbold. Pentru Istanbul și turci, România și regiunea Cluj este foarte importantă. Vrem să le fim și noi hub, nu doar Turkish Airlines. Trebuie să zburăm mai mult din România”, a precizat Samsunlu.

„Nu vedem prea multă creștere a traficului în Europa la cum am văzut că arată planurile de dezvoltare ale Aeroportului Cluj”, a adăugat și Kostas Iatrou, CEO,ATN – Air Transport News.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj împreună cu Air Transport News (ATN) organizează, astăzi, la aeroport, o conferință internațională de aviație, 2022 Regional Air Transport Conference, care reunește specialiști de top din aviație.

