Boc și centura metropolitană. „Evident că se va face. Puteam trăi liniștit să nu-mi cadă părul și să mă enervez sau să mă agit”

Primarul Emil Boc este ferm convins că centura metropolitană se va face în ciuda faptului că proiectul a fost scos din PNRR.

După însușirea studiului de fezabilitate (documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici) de către consiliile locale Cluj-Napoca, Florești, Baciu, Apahida și Gilău, privind obiectivul de investiții Drum Transregio Feleac TR35-Etapa I Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură, actele au fost trimise către Guvern în vederea organizării licitației de construire.

„La centură lucrurile sunt în felul următor. Noi, Clujul, ne-am făcut datoria cu vârf și îndesat, am lucrat în locul Guvernului și am pus pe masă un document. Acum, el este în procedurile guvernamentale de aprobare, astfel încât să poată fi scos la licitație cu asigurarea resursei financiare. Aici ar fi fost bine dacă aveam măcar o parte din banii din PNRR așa cum era inițial prevăzut, după care să luăm restul de bani din...cum e și la metrou, o parte din bani sunt din PNRR, o parte din bani vor fi din alte surse bugetare și europene. Evident că această centură se va face, oameni buni. Am făcut și Autostrada Transilvania, am făcut și Centura Vâlcele-Apahida, am făcut și prelungirea Bulevardului Muncii până la Apahida. Discutați cu un om care a făcut, nu care povestește. Când spun aceste lucruri mă bazez pe lucruri pe care le-am făcut și se văd”, a declarat Emil Boc, joi, la o emisiune radio.

Centura metropolitană costă 1,6 miliarde de euro

„La acest proiect (centura metropolitană – n.r) lucrez de 4 ani de zile ca să pregătesc pentru Clujul metropolitan o soluție. Puteam să nu fac nimic, e treaba Guvernului, nu mă interesează. La fel de bine puteam trăi liniștit să nu-mi cadă părul și să mă enervez sau să mă agit. Dar de 4 ani de zile n-am avut liniște, eu și colegii mei, ca să ajungem astăzi să avem acest proiect extraordinar al Clujului și așa cum autostrada, centura, prelungirea a dus Clujul 10 ani de dezvolta, ăsta îl va duce până în 2050. Când ar putea începe lucrările? Aceste lucruri nu țin de mine, nu vi le pot comunica eu. Centura metropolitană are asigurată finanțarea din exercițiul 2021-2027. Lucrările încep conform prevederilor legii. Este o lucrare de 1,6 miliarde de euro. Metroul e o lucrare de peste 2 miliarde de euro. Partea negativă este că ni s-au luat o parte din banii de finanțare din PNRR pentru centură. Și atunci trebuie să găsim soluții ca din celălalt buzunar european pentru dezvoltarea infrastructurii 2021-2027, nu a început acest program financiar în România”, a mai spus Boc.

Centura metropolitană va avea o lungime de 42,13 kilometri, drumuri de legătură (32,33km) și brete la nodurile rutiere (26,62 km).

