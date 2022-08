Spitalul Monobloc de Copii, trimis la Bruxelles pentru finanțare. Proiectul ajunge întâi pe masa consilierilor locali

Proiectul Spitalului Monobloc de Copii va fi depus până la 1 septembrie pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, documentațiile aferente investiției fiind finalizate.

Spitalul Monobloc de Copii, trimis la Bruxelles pentru finanțare. FOTO: CJ Cluj

Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca vor dezbate și vota documentațiile aferente Spitalului Monobloc de Copii miercuri, într-o nouă ședință extraordinară, convocată de îndată.

„Viața merge în direcția bună. Mâine (miercuri, 24 august – n.red.) de la ora 13, am convocat din nou o ședință extraordinară de îndată a consiliului local pentru aprobarea documentației pentru Spitalul Monobloc de Copii din Borhanci. Astăzi au fost adunate toate documentele legale, mâine am convocat ședința, pentru că până în 1 septembrie trebuie depus pe PNRR acest proiect important al Clujului și de aceea ne facem datoria de a respecta termenele și procedurile legale. Sptitalul Monobloc de Copii din Borhanci este un proiect important al Consiliului Județean și al Clujului, pentru ceea ce înseamnă componenta de sănătate. Știți bine, după ceea ce înseamnă Spitalul Regional de Urgență, că este un proiect pornit pe care l-am sprijinit din toate punctele de vedere, ionclusiv prin proiectul centurii metropolitane, care va asigura conexiunile necesare pentru realizarea spitalului de urgență, ca să nu mai vorbim că inițial, cele șapte hectare de teren, cu mulți ani în urmă, au fost date de unitatea militară pentru a se realiza acolo spitalul regional de urgență într-o zonă zero a Clujului”, a declarat primarul Emil Boc marți, într-o ședință extraordinară a Consiliului Local.

