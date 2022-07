E deschisă sau nu baza sportivă „La Terenuri”? „Totul e închis cu lacătul, nu e nimeni”

Clujenii reclamă că nu pot intra la baza sportivă „La Terenuri” din Mănăștur, locul fiind închis cu lacătul.

„Am citit în presă că Baza Sportivă «La Terenuri» este deschisă, a fost inaugurată de Emil Boc, primarul a postat pe social media, etc. Cardurile Calendis permit programări la tenis, ping pong, fotbal la baza aceasta. Se menționează că pot veni și cu cardul ClujBike emis de Primăria Cluj, așă că am făcut o programare azi, sâmbătă. Și... totul e închis cu lacătul. Nu este nimeni, nu este program, nu este număr de telefon, nu sunt marcaje de informare, nimic. Am aflat din presă că lipsește avizul ISU, probabil de aceea nu sunt deschise clădirile”, a transmis o cititoare monitorulcj.ro.

Baza Sportivă „La Terenuri” a fost finalizată în data de 1 iulie 2022. Potrivit edilului, vineri, 15 iulie, s-a încheiat procesul verbal de recepție.

„Astăzi (15 iulie-n.red.) s-a încheiat teoretic procesul verbal de recepție, cu unele modificări și mici reparații care trebuie făcute la câțiva copaci care sunt uscați și o porțiune mică de gazon, dar în ansamblu Baza Sportivă La Terenuri este optimă și luni va fi depus dosarul la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru a se obține ultimul aviz pentru funcționarea în integralitate”, a declarat Emil Boc.

„Mult a fost, puțin mai este până când întreaga bază sportivă va fi dată în folosință (…) Trebuie să ne bucurăm împreună de sport și sănătate și faceți investiție în sport că este cea mai ieftină investiție din lume și cea mai performantă pentru că ne asigură sănătate pe termen scurt, mediu și lung”, a adăugat Emil Boc.

Ce facilități are baza sportivă?

Investiția a avut ca obiect crearea unei zone de agrement cu facilități moderne pe o suprafață de peste 4,2 hectare, iar proiectul cuprinde terenuri pentru sporturi în aer liber: tenis de câmp, baschet, mini fotbal, badminton, volei, amenajate cu suprafețe sintetice adaptate și prevăzute cu nocturnă.

De asemenea, sunt incluse terenuri de beach volley cu nisip, o pistă de alergare, o zonă cu aparate și echipamente parkour, un skatepark și zone de fitness. Pentru activități indoor, baza sportivă prevede o clădire multifuncțională în care pot avea loc variate sporturi precum squash, tenis de masă, escaladă, yoga sau aerobic.

Suprafața de spații verzi amenajate în cadrul zonei de agrement este de peste 18.000 de metri pătrați, iar investiția cuprinde crearea de parcări auto și facilități pentru biciclete: stație pentru bike sharing și stații pentru încărcarea bicicletelor electrice. Căile de acces vor fi modernizate și se vor crea două pasaje de trecere peste pârâul Calvaria.

Cu toate întârzierile „la activ” și problemele care au apărut pe durata lucrărilor, după finalizarea acestui obiectiv, clujenii și nu numai, vor avea oportunitatea să se relaxeze sau să practice activități sportive într-o nouă facilitate ultramodernă, cu acces gratuit, pe modelul celei existente deja în cartierul Gheorgheni.

Valoarea contractului se ridică la 26,5 milioane de lei fără TVA, din care servicii de proiectare: 501.360 lei fără TV, servicii de asistență tehnică: 90.680 lei fără TVA, valoarea lucrărilor de execuție: 25.989.576,15 lei fără TVA.

