Apel la solidarizare cu jurnalista Emilia Șercan. Peste 160 de jurnaliști, scriitori și profesori, pe lista semnatarilor

Un apel la solidarizare cu jurnalista de investigație Emilia Șercan a fost semnat de 161 de jurnaliști, scriitori și profesori. Lista semnatarilor rămâne deschisă.

Apel la solidarizare cu jurnalista Emilia Șercan/ Sursă foto: Emilia Șercan

Emilia Șercan a dezvăluit într-un articol publicat pe pressone.ro în cursul zilei de luni o încercare de intimidare, acțiuni de discreditare, hărțuire și amenințare la adresa sa, din partea autoritățile statului român, începute la scurt timp după o investigație care îl viza pe prim ministrul României, Nicolae Ciucă.

După data de 18 ianuarie 2022, când a dezvăluit că teza premierului este plagiată, Emilia Șercan spune că a fost supusă unor operațiuni de discreditare și intimidare.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Jurnalista a fost vizată de trei acțiuni de amenințare, defăimare și intimidare timp de o lună, iar una dintre cele trei a fost realizată „cu complicitatea unor persoane din instituții ale statului”, relatează Șercan.

Acum, Universitatea din București a pornit apelul la solidarizare intitulat „Alături de Emilia Șercan”, care a adunat peste 160 de semnături, iar lista rămâne în continuare deschisă.

Alături de Emilia Șercan

Apelul a fost transmis redacției monitorulcj.ro și îl puteți citi integral mai jos:

„Alături de Emilia Șercan.

Noi, semnatarii acestui apel, ne solidarizăm cu colega noastră de la Facultatea de Jurnalism și Științele comunicării a Universității din București, doamna Emilia Șercan. Emilia Șercan este de multă vreme ținta unor campanii de intimidare, încă de când a început să acționeze nu doar ca avertizor de integritate și voce esențială a cultivării eticii academice, cât mai ales ca ziarist de investigații preocupat de asanarea morală a imposturii în societatea românească.

Atacurile la adresa colegei noastre s-au înmulțit în ultima vreme, mai ales după ce ea a dat publicității analiza detaliată a tezei de doctorat a domnului Nicolae Ciucă. Conform analizei doamnei Șercan, cel puțin 42 de pagini din teza de doctorat analizată sunt suspecte de un potențial plagiat. Această analiză a intrat în atenția organelor abilitate. Sperăm ca ea să fie rapid analizată mai departe de Consiliul Național de Atestare Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), organismul care să formuleze și verdictul în acest caz.

Între timp, însă, nu putem să asistăm fără reacție la modul în care colega noastră este supusă unor amenințări și presiuni. Am citit cu tristețe și revoltă articolul publicat de colega noastră în Press One, articol care documentează nu doar amenințările primite, ci și o total inadecvată reacție a instituțiilor îndrituite să apere cetățeanul în fața infractorilor. Felul în care au reacționat autoritățile la plângerile repetate ale doamnei Șercan ridică mari semne de întrebare pentru întreaga noastră comunitate academică și pentru siguranța oricărei voci universitare care iese în evidență în lupta împotriva corupției din lumea românească.

Emilia Șercan este un model pentru mulți dintre noi. Suntem alături de ea și privim cu îngrijorare și foarte mare atenție desfășurarea evenimentelor, cerând autorităților statului să protejeze libertatea de exprimare și siguranța cetățenilor României.

Lista semnatarilor

Suntem, atât individual, cât și colectiv, alături de Emilia Șercan.

1. Prof. Vlad Alexandrescu, Facultatea de Limbi străine, Universitatea din București

2. Prof. Sorin Alexandrescu, Profesor asociat UB, professor emeritus Universitatea din Amsterdam, Centrul de EXcelență în Studiul Imaginii CESI, UB

3. Prof. Mihaela Marilena Albu, Universitatea Politehnica din Bucuresti, membră a CNATDCU - Comisia de Inginerie Electrică,membră a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI)

4. Prof. Dragoș Paul Aligică, Universitatea din București

5. Conf. Cristian Alunaru, Universitatea de Vest Vasile Goldis, Arad.

6. Dr. Lucian Ancu , Data Scientist, SBB CFF FFS, Elveția.

7. Florin Anicai, inginer

8. Dr. Adrian Apetri, Scientific Director, Analytical Development, Johnson & Johnson

9. Conf. Cătălin Avramescu, FSPUB

10. Dr. Patricia Apostol, colaborator extern la Departamentul de Limba si Literatura Franceza, Universitatea din București

11. Prof. Ciprian Apetrei, journalist independent

12. Prof. Gabriel Bădescu, Facultatea de Științe Politice, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj

13. Dr. Ovidiu Babeș, ICUB-Humanities, Universitatea din București

14. Vasile Bănescu, teolog, realizator TV

15. Orlando Balaș, scriitor, profesor

16. Prof. Sorin Băiașu, Universitatea Keele, Marea Britanie.

17. Dana Betlevy, jurnalist

18. Cosmin Gabriel Blasciuc, student, anul I, Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj

19. Lector, Adrian Briciu, Filosofie, Universitatea de Vest, Timișoara

20. Dr. Lidia Bodea, editor

21. Lect. Flaminia Botez, Departamentul de Limbi Străine și Comunicare, Universitatea Tehnică din București

22. Conf. Dana Bădulescu, Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

23. Marius Bănuță, University of Victoria , British Columbia , Canada

24. Dr. Mihnea Boștină - Associate Professor University of Otago, New Zealand

25. Raluca Brumariu, producător TV

26. Sorin Camner, inginer

27. Ștefan Capmare, masterand al Facultății de Filozofie și student al Facultății de Matematică, Universitatea din București

28. Prof. Carmen Chifiriuc, Prorector, Universitatea din București

29. Lect. Cătălin Cioabă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

30. Oleg Chiseliov, elev în clasa a 11-a, LT „Pro Succes”, Chișinău.

31. Lect. Mioara Clius, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti

32. Adrian Cioflâncă, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

33. Dr. Cristian Ciocan, ICUB-Humanities, Universitatea din București

34. Sorin Crișan, Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad

35. Prof. Constantin Colonescu, Departamentul de Economie, , MacEwan University, Edmonton, Canada

36. Andi Constantinescu, economist

37. Lect. Daniel Mihail Constantinescu, Universitatea Națională de Arte din București

38. Prof. Ion Copoeru, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș Bolyai

39. Cristi Corobana, Expert IT și activist civic, Zurich, Elvetia

40. Conf. Sorana Corneanu, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din București

41. Prof. Călin Cotoi, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

42. Prof. Andrei Cornea, Universitatea din București

43. Prof. Ioana Costa, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din București

44. Prof. Adrian Cioroianu, Directorul Bibliotecii Naționale

45. Prof. Codrin Liviu Cutitaru, Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi.

46. Conf. Dana Cucu, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

47. dr. Anca Dan, cercetatoare la CNRS, Ecole Normale Supérieure, Universitatea Paris Sciences & Lettres

48. Mihai Demetriade, istoric, CNSAS

49. Loredana Diacu, reporter, Epoch Times Romania

50. Prof. Mihai Dima, Facultatea de Fizica, Universitatea din București

51. Conf Camelia Sanda Dragomir, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” / Universitatea Ovidius Constanța

52. Dorin Dobrincu, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

53. Drd. Andrei Dogaru, Facultatea de Fizică, Universitatea din București

54. Elena Dolhan

55. Dr. Iovan Drehe, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea

56. Dr. Stefan Dorondel, CS I, Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Romane

57. Conf. Mihaela Frunză, Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș Bolyai

58. Prof. Mircea Dumitru, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

59. Carmen Dumitrescu, jurnalist de investigație (și redacția Investigatoria)

60. Drd. Calin Alexandru Gabriel, Școala Doctorală de Geologie, Facultatea de Geologie și Geofizică, Universitatea din București

61. Nicoleta Gavrilescu, farmacist

62. Conf. Ionuț Geană, Facultatea de Litere, Universitatea din București, Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române

63. Iulian Gheorghe

64. Prof. Simona Gherghina, Facultatea de Drept, Universitatea din București

65. Lect. Oana Celia Gheorghiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

66. Amalia Ghidiu, profesor.

67. Lect. Dominica Gorovei, FSPUB

68. Conf. Armand Goșu, FSPUB

69. Prof. Radu Gramatovici, prorector Universitatea din București

70. Ana Grimalschi, avocat

71. Marcos Cortés Guadarrama,Universitatea Veracruzană din Mexic

72. Dr. Letiția Guran, Departanentul de Studii Romanice, Universitatea North Carolina, Chapel Hill, Statele Unite ale Americii

73. Dragoș Hahaianu, inginer chimist

74. Irina Hendrich, inginer IT, Viena

75. Valentina Hohota, Expert Internațional la Universitatea Jiangxia din Fujian, China.

76. Ionuț Iamandi, Jurnalist

77. Conf. Alexandra Iancu, Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea din București

78. Anamaria Iuga, cercetator, Muzeul National al Taranului Roman.

79. Vasile Hotea-Fernezan, jurnalist TVR, cadru didactic asociat FSPAC, UBB

80. Lect. Virgil Alexandru Iordache, Facultatea de Biologie, Universitatea din București

81. Conf. Dana Jalobeanu, Facultatea de filosofie

82. Elena Kraemer-Stamin, Absolventă a. Fac. Lb. Străine, promoția 1994, Absolventă a FJSC, promoția 1995, Jurnalistă, Germania

83. Iuliana-Erika Köpeczi, traducator, absolventa UBB.

84. Cristea Marcel Leonard, fost ofițer în Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

85. Prof. Gabriel Liiceanu, scriitor, profesor emerit al Universității din București

86. Lect. Veronica Manole, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

87. Lect. Oana Matei, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad

88. Conf. Laura Mesina, CESI, Facultatea de Litere, Universitatea din București

89. Conf. Diana Mărgărit, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

90. Vlad Mirea, fotograf

91. Dr. Cristian Mladin, Biblioteca Batthyaneum

92. Vlad Manea, Geosciences Center, National Autonomous University of Mexico (UNAM).

93. Conf. Claudiu Mesaroș, Universitatea de Vest din Timișoara

94. Conf. Ciprian Mihali, Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

95. Prof. Mihaela Miroiu, SNSPA

96. Lect. Bogdan Mincă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

97. Lector, Irina Năstasă Matei, FSPUB

98. Lector Mihai Maci, Universitatea din Oradea

99. Clara Mareș, istoric, CSIC

100. Prof. Andrei Moldovan, profesor la Universitatea din Salamanca, Spania.

101. Emil Moise, presedinte Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta

102. Lect. Cristian Neculăescu, Departamentul de Matematici Aplicate, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Academia de Studii Economice, Bucureşti

103. Conf. Alexandru Nicolae, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, București, Departamentul de Lingvistică, Universitatea din București

104. Paul Niculescu, în numele redacției Monitorul de Cluj

105. Dr. Gheorghe Alexandru Niculescu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan".

106. Otilia Nutu, Expert Forum

107. Dr. Bogdan Oprea, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București.

108. Dr. Alexandru Oravițan, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara

109. Prof. Liviu Ornea, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București

110. Lect. Damiana Otoiu, FSPUB

111. Prof. Anca Oroveanu, Colegiul Noua Europă, București

112. Prof. Vlad Perju, Boston College Law School

113. Prof. Andrei Pleșu, scriitor, profesor emerit al Universității din București.

114. Prof. Cristian Preda, decan FSPUB

115. Prof. Viorel Paraschiv, Societatea de Geografie din România prim-vicepreședinte filiala județului Iași

116. Conf. Dan Pavel, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

117. Conf. Camil Pârvu, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

118. Conf. Caterina Preda, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

119. Dr. Gabriel Preda, Principal Data Scientist, Endava

120. Feri Predescu, Jurnalist

121. Conf. Adrian Papahagi, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj

122. Laura Mihaela Pătrașcu, masterandă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

123. Prof. Andrei Păun, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București

124. Conf. Lucian Pârvulescu, Universitatea de Vest din Timișoara

125. Florian Pompieru, fizician și student la filosofie

126. Ștefan Popa, student, Academia de Studii Economice - Facultatea de Administrație și Management Public

127. Prof. Marian Popescu, director onorific CARFIA, Universitatea din București

128. Georgeta Popescu, bibliotecar

129. Iaromira Popovici, jurnalist

130. Antonia Pup, studentă, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

131. Daniela Rațiu, scriitor

132. Prof. Dan Eugen Rațiu, Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș Bolyai

133. Oana Mara Răduț, studenta, Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

134. Ancuța Andreea Roșu, Masterand, Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

135. Florian Smoleanu, inginer

136. Drd. Tatiana Stoica, Universitatea din Lorena, Universitatea din Strasbourg

137. Marian Statache, inginer

138. Dr. Sergiu Spătan, Cercetător Asociat, Universitatea Tehnică din Dresda

139. Lect. Monica Solomon, Filosofie, Bilkent Üniversitesi (Ankara).

140. Prof. Monica Spiridon, Facultatea de Litere, Universitatea din București

141. Drd. Laura Stifter, Facultatea de Filosofie a Universității din București și profesoară de Religie la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza

142. Prof. Stefan Eugen Szedlacsek, cercetator stiintific I, Institutul de Biochimie al Academiei Romane.

143. Lector Oana Valentina Suciu, FSPUB

144. Lect. Gheorghe Ștefanov, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

145. Lect. Silvia Ștefan, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

146. Prof. Daniela Șarpe, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați.

147. Silviu Tănase, inginer IT, alumnus, Universitatea Politehnică din București

148. Claudiu Tufiș, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

149. Mihaela Țandără

150. Sonia Vartic, student, Facultatea de Filosofie, Universitatea Babeș Bolyai

151. Prof. Eric Vial, Professeur d'Histoire contemporaine, Cergy Pontoise Université, France

152. Conf. Radu Vancu, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

153. Conf. Alexandru Volacu, Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti

154. Dr. Octavian Voiculescu, University of Cambridge, Dept Physiology, Development & Neuroscience

155. Dr. Grigore Vida, ICUB-Humanities, Universitatea din București

156. arh. dr. Mirela I. Weber (- Andrescov)

157. Lect. Oana Alis Zaharia, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din București

158. Dr. Dan-Cristian Zeman, Universitatea din Varsovia, profesor adjunct de filosofie

159. Prof. Rodica Zafiu, Facultatea de Litere, Universitatea din București

160. Oana Raluca Zazuleac, profesor de limba și literatura română.

161. Prof. Marian Zulean, Universitatea din București”

CITEȘTE ȘI: