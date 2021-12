Film inedit despre Revoluția din 1989 de la Cluj. Cum s-a văzut Revoluția, prin obiectivul aparatelor de fotografiat.

Mărturii fotografice de la Revoluție. Cluj-Napoca, Decembrie 1989, un film inedit care face parte dintr-un demers de reconstrucție vizuală a istoriei locale prin intermediul imaginilor imortalizate de fotografii prezenți la evenimentele din decembrie 1989 din Cluj-Napoca, a avut premiera ieri la Cluj.

Eveniment inedit de marcare a evenimentelor din Decembrie 1989 de la Cluj, un volum, un album foto și un film documentar despre Revoluția din 1989 de la Cluj, văzută prin obiectivul aparatelor de fotografiat, realizate de lect. univ. dr. Rareș Beuran.

Câteva zeci de invitați, cadre didactice, fotografi, jurnaliști și personalități ale Clujului, au vizionat și dezbătut marți, 21 decembrie, la Cinematograful Mărăști, filmul documentar Mărturii fotografice de la Revoluție. Cluj-Napoca, Decembrie 1989. Filmul, care are o lungime considerabilă pentru un documentar științific: 40 de minute, face parte dintr-un demers de reconstrucție vizuală a istoriei locale prin intermediul imaginilor imortalizate de fotografii prezenți la evenimentele din decembrie 1989 din Cluj-Napoca.

Pentru realizarea filmului, autorul, lect. univ. dr. Rareș Beuran, cadru didactic la Departamentul de Jurnalism și Media Digitală al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Universitatea Babeș-Bolyai) a colaborat cu profesioniști media și cu studenți și doctoranzi ai FSPAC. După doi ani de muncă în condiții de pandemie, versiunea filmului din 2019 a fost dezvoltată cu noi interviuri și fotografii, prezentate în premieră după 32 de ani.





De asemenea, a fost prezentată ediția semnal a Albumului de fotografie: Cluj, Decembrie ’89 / Cluj, December ’89 / Kolozsvár, ’89. december - o ediție e-book editată în limbile română, engleză și maghiară, care include majoritatea fotografiilor realizate în decembrie 1989 la Cluj. Autorii fotografiilor din album sunt: Adorjáni László, Septimiu Bizo, Dan Bodea, Mircea Căucean, Cristian Costea, Victor Cutcan, Essig József, Feleki Károly, Ovidiu Guran, Kovács Andrei, Kántor László, Vasile Luca, Peter Mercea, Eugen Moritz, George Mureşan, Radu Mureşan, Mariana Olt, Rohonyi D. Iván, Răzvan Rotta, Remus Rusu, Vas Géza şi Rareş Beuran. Albumul, care cuprinde peste 250 de fotografii, dintre care 70 inedite, este editat ca e-book și este disponibil la Editura Presa Universitară Clujeană.





Vizionarea filmului a fost urmată de un dialog pe tema memoriei vizuale a Revoluției din Decembrie1989 de la Cluj-Napoca, la care au luat parte fotografi și alti invitați, unii dintre ei aflați la mii de kilometri de Cluj, în Statele Unite ale Americii, Congo, Germania și Ungaria.

Proiect impresionant de reconstrucție vizuală a unor file de istorie: carte, film, album foto.

Prima parte a proiectului, desfășurată în anul 2019, a constat în realizarea primei părți a filmului documentar despre cei care au fotografiat Revoluția din Decembrie 1989, de la Cluj-Napoca, intitulat „Mărturii fotografice de la Revoluție”, demers continuat în ultimii doi ani.

A doua parte a proiectului a fost realizată de-a lungul anului 2020 când autorul a continuat realizarea interviurilor, respectând toate măsurile sanitare și de protecție impuse în perioada pandemiei COVID-19. Contextul pandemiei nu a permis lansarea filmului, dar a determinat apariția unui element nou în demersul său: publicarea unui volum cu interviurile fotografilor Revoluției de la Cluj-Napoca. Aceste mărturii s-au concretizat în volumul „Reflecții fotografice. Revoluția din 1989, Cluj-Napoca”, publicat la Editura Presa Universitară Clujeană. Lansarea volumului a avut loc în urmă cu exact un an, online, pe platforma Zoom, unde autorul, lect. univ. dr. Rareș Beuran, a reușit să realizeze un dialog între generații, între cei care au fotografiat și participat la Revoluția din 1989 și tinerii studenți de azi.

A treia parte a proiectului, albumul de fotografie „Cluj, Decembrie ‘89”, cuprinde peste 250 de fotografii, dintre care 70 inedite, a fost editat ca e-book, în trei limbi: română, maghiară și engleză, la Editura Presa Universitară Clujeană.

Rareș Beuran: „ Ne-am propus să contribuim la crearea memoriei vizuale a comunității clujene”

„Proiectul nostru constituie un demers de reconstrucție vizuală a unor file de istorie locală prin intermediul imaginilor imortalizate de fotografii prezenți la evenimentele din decembrie 1989, în Cluj-Napoca. În prezent, tehnologiile digitale au transformat fotografia în mod fundamental, la nivel de producţie, de distribuţie şi de consum - algoritmii setează parametrii tehnici, spaţiul de stocare extrem de generos oferă posibilitatea de realizare a sute de fotografii de la un singur eveniment, iar imaginile pot fi vizionate, selectate şi editate înainte de distribuirea lor cu ajutorul social media sau al altor platforme online. Pentru generaţia tânără de azi, când fluxul informaţional include sute de milioane de imagini distribuite zilnic pe platformele online, este probabil dificil de înțeles paradigma din urmă cu trei decenii, dintr-o Românie cenușie.

În ultimii trei ani am reușit să încheg o echipă formată din profesioniști media și studenți și doctoranzi ai Departamentului de Jurnalism și Media Digitală din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș-Bolyai, cu care am lucrat în mod voluntar la acest proiect. Demersul inițial a fost unul de cercetare a istoriei fotografice clujene, iar mai pe parcurs ne-am propus să contribuim și noi la crearea memoriei vizuale a comunității clujene. Prin imagine, prin comunicare vizuală și prin emoție socială!”, a declarat lect. univ. dr. Rareș Beuran, coordonatorul ineditului album și amfitrionul evenimentului de marți seara.

Rareș Beuran: „Pasiunea pentru fotografie a învins frica”

„Despre ceea ce se întâmplase la Timșoara aflasem de la Radio Europa Liberă. Auzisem deja rafalele de mitralieră pe undele radio. În data de 22 decembrie, după ce a fugit Ceaușescu (…) coloanele de manifestanți însoțite de TAB-uri care se deplasau spre Miliție și Securitate. Am fugit în casă, mi-am luat aparatul de fotografiat și am plecat pe strada Traian, către sediul Securității. Aveam un singur capăt de film alb-negru. Am fotografiat camionul militar pe care a venit Doamna Doina Cornea. Auzisem de dânsa la Radio Europa Liberă, dar nu-i cunoșteam chipul. Mă aflam la doi-trei metri de aceasta și am fotografiat-o în timp ce împărțea pâine caldă manifestanților - gestul avea o puternică încărcătură simbolică, deoarece pâinea se putea cumpăra doar pe baza unei cartel, iar rația alocată fiecărui român era de 300 de grame pe zi.” (Rareș Beuran, în volumul Revoluția din 1989. Cluj-Napoca. Reflecții fotografice. Editura Presa Universitară Clujeană, 2020).

Carte de vizită

Rareș Beuran este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Jurnalism și Media Digitală, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Susține cursuri din domeniul fotojurnalismului, al jurnalismului de televiziune, al jurnalismului european și al comunicării interculturale. Din 2007 a organizat și coordonează Studioul Media (studio de radio și de TV) al FSPAC.

Este absolvent al programelor de licență, de masterat și de doctorat din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a efectuat stagii de cercetare la New York University (SUA), la Central Library of the European Commission, Bruxelles (Belgia) și la Universitatea Ludwig Maximilians din Munchen (Germania). A fost visiting journalist la postul NBC Rochester (SUA).

A fost fotojurnalist la publicații cunoscute din Cluj, printre care Ziarul de Cluj (Ringier), ProSport, Clujeanul (Mediapro) și agenția de presă Mediafax, și redactor al postului regional de televiziune Cinemar Broadcasting Network.

A realizat expoziții personale și colective de fotografie în țară și în străinătate, expoziții multimedia și a participat la realizarea albumului foto Alter Image, un documentar fotografic despre minoritățile naționale din România.

