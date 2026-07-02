Clujul spune adio păcănelelor! Primăria propune interzicerea tuturor jocurilor de noroc în locații fizice.

Jocurile de noroc ar putea dispărea din Cluj-Napoca. Primăria a lansat în consultare publică proiectul prin care vrea să interzică desfășurarea acestor activități în locațiile fizice din oraș.

Primăria Cluj-Napoca vrea să interzică jocurile de noroc în locațiile fizice din oraș și a lansat proiectul în consultare publică. | Imagine generată cu ajutorul AI

Primăria Cluj-Napoca vrea să interzică jocurile de noroc în locațiile fizice din oraș și a lansat proiectul în consultare publică.

Până în 15 iulie, clujenii își pot spune părerea, înainte ca propunerea să ajungă la vot în Consiliul Local.

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Proiectul lansat acum în consultare publică vine după dezbaterea organizată de Primăria Cluj-Napoca în luna martie, când autoritățile au adus la aceeași masă cetățeni, psihologi, reprezentanți ai ONG-urilor, ai industriei jocurilor de noroc, ai Poliției și ai administrației locale pentru a discuta despre viitorul acestui domeniu în oraș.

Discuțiile au fost marcate de mărturii emoționante ale unor persoane care s-au confruntat cu dependența de jocurile de noroc.

Un tânăr a povestit că a intrat pentru prima dată într-un cazinou la doar 13 ani, iar în următorii 15 ani dependența i-a afectat studiile, relațiile și viața personală.

Alți participanți au vorbit despre dificultățile întâmpinate atunci când au încercat să se autoexcludă din sălile de jocuri, susținând că operatorii au refuzat să le permită acest lucru.

De cealaltă parte, reprezentanții industriei au avertizat că o interdicție totală ar putea avea efecte economice importante și ar pune în pericol sute de locuri de muncă. Aceștia au susținut că soluția ar fi o reglementare mai strictă a domeniului, nu eliminarea completă a activității.

În cadrul aceleiași dezbateri, primarul Emil Boc declara că prioritatea administrației este protejarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile, însă preciza că nu este adeptul unei interdicții totale, ci al unor măsuri care să limiteze accesul la jocurile de noroc și impactul acestora asupra comunității.

Toate opiniile exprimate atunci urmau să fie analizate înainte de elaborarea proiectului de hotărâre, iar documentul lansat acum în consultare reprezintă rezultatul acelui proces.

Primăria vrea să interzică jocurile de noroc în locații fizice din Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a făcut un nou pas în direcția eliminării jocurilor de noroc din oraș. Administrația locală a publicat spre consultare publică proiectul de hotărâre privind interzicerea desfășurării activității de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului.

Consultarea publică are loc în perioada 1-15 iulie 2026, iar cetățenii, organizațiile și reprezentanții industriei pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ. Acestea pot fi trimise prin e-mail la consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau depuse în scris la Centrul de Informare pentru Cetățeni, de pe strada Moților nr. 7, ori la orice primărie de cartier.

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Proiectul vine după luni de dezbateri

Subiectul interzicerii sălilor de jocuri de noroc este dezbătut la Cluj-Napoca încă din primăvara acestui an, după ce Guvernul a oferit autorităților locale posibilitatea de a decide dacă permit sau nu funcționarea acestor activități pe raza localităților.

La începutul lunii martie, primarul Emil Boc anunța că nu va lua o decizie fără o consultare amplă a comunității și că dorește să asculte toate părțile implicate – părinți, tineri, specialiști și reprezentanți ai industriei – înainte de a propune o hotărâre în Consiliul Local.

În aceeași perioadă, consilierii locali USR au depus un proiect prin care solicitau interzicerea completă a sălilor de jocuri de noroc din municipiu. Tot atunci a fost lansată și o petiție publică prin care cetățenii cereau eliminarea acestor activități din Cluj-Napoca. Inițiatorii susțineau că numeroase săli funcționează în apropierea unităților de învățământ și că fenomenul contribuie la creșterea riscului de dependență, în special în rândul tinerilor.

Ce urmează

Proiectul publicat de Primărie este însoțit de referatul de aprobare, raportul de specialitate și anexele aferente, documente care justifică inițiativa și vor sta la baza dezbaterii din Consiliul Local.

După încheierea perioadei de consultare publică, administrația locală va analiza toate observațiile primite și va putea modifica forma proiectului înainte ca acesta să fie introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local.

Dacă hotărârea va fi aprobată de consilierii locali, Cluj-Napoca ar putea elimina jocurile de noroc din locațiile fizice de pe raza municipiului, în baza competențelor conferite autorităților locale prin modificările legislative adoptate în acest an.

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