„Nu te las singură”. Un băiat de 8 ani și-a pierdut viața în încercarea de a-și proteja mama - VIDEO

Un băiat de 8 ani și-a pierdut viața în încercarea de a-și proteja mama de tatăl său abuziv.

Un copil de 8 ani a murit când încerca să își protejeze mama de tatăl abuziv. Foto: captură Youtube / WCCO - CBS Minnesota

Evenimentele tragice s-au petrecut în Burnsville, Statele Unite, unde Danair Harden, în vârstă de 30 de ani, și-a bătut partenera, Cherish Edwards, în casa lor.

Văzând scena, fiul lor de 8 ani a intervenit pentru a o apăra pe mamă, moment în care Harden l-a împușcat mortal în cap, sub privirile neputincioase ale femeii și ale celorlalți patru copii ai cuplului, potrivit The New York Post.

După comiterea crimei, bărbatul a încercat să se sinucidă, însă nu a reușit.

Copil de 8 ani, ucis pentru că a încercat să-și protejeze mama de tatăl abuziv

Cherish Edwards a declarat: „Am scăpat în sfârșit de el, dar fiul meu a plătit cu sacrificii extreme. Copiii mei sunt traumatizați. Va dura ani de zile pentru ca această scenă să dispară, dacă se va întâmpla vreodată...".

Harden fusese deja acuzat de agresiune, după ce ar fi încercat să își stranguleze partenera, când aceasta a decis să îl părăsească. Edwards avertizase deja autoritățile cu privire la comportamentul violent al partenerului său, menționând că „are permis de port-armă și aproape întotdeauna poartă una...".

În ziua crimei, Harden se prezentase la tribunal pentru a răspunde acuzațiilor de violență domestică. Judecătoarea a stabilit cauțiunea la 4.000 de dolari, sumă pe care bărbatul a achitat-o, fiind eliberat după-amiaza.

Câteva ore mai târziu, el s-a întors acasă, unde a comis fapta cumplită.

Sacrificiu suprem: Un băiețel de 8 ani a murit pentru a o feri pe mamă de tatăl violent

Potrivit femeii, copilul a încercat să o protejeze, refuzând să plece: „Fiul meu a vrut să mă protejeze. Este cu adevărat de neimaginat ca un copil de opt ani să încerce să smulgă o armă din mâinile unui bărbat în toată firea. Este o durere insuportabilă. Am strigat la el să plece, să se ducă la vecini. El a refuzat și a spus: ".

La sosirea polițiștilor, Harden și fiul său au fost găsiți răniți și au fost duși la spital, unde copilul a murit, în timp ce bărbatul este spitalizat în stare critică.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că o anchetă este în desfășurare și că Harden ar putea fi acuzat de fapte penale foarte grave.

