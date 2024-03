Femei de succes. Narcisa, șoferița care îți zâmbește de la volanul unui autobuz electric. „Îmi place ceea ce fac și o fac cu bucurie!”

De 8 Martie, monitorulcj.ro aduce în prim-plan doamnele și realizările lor. Narcisa este șofer profesionist și transportă în siguranță, zilnic, mii de călători din municipiul Cluj-Napoca, la volanul unui autobuz electric. „Mă mândresc cu ceea ce fac”, recunoaște aceasta și recomandă doamnelor să îmbrățișeze cu încredere o meserie revendicată în mod tradițional de bărbați.

Narcisa Crișan, șoferița de la volanul unui autobuz electric/Foto: monitorulcj.ro

Am întâlnit-o pe Narcisa într-o stație de autobuz din Cluj-Napoca, la volanul autobuzului de linie 27. De aproximativ patru ani de zile, clujeanca conduce cu încredere un autobuz electric mov, pe străzile aglomerate ale municipiului. După cum recunoaște, și-a dorit să lucreze în cadrul Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, iar în urma perioadei de practică, când a încercat și volanul unui troleibuz, a optat în final pentru un autobuz electric.

Foto: monitorulcj.ro

Narcisa este o fire deschisă, zâmbește des și muncește cu bucurie. „Am parte de colegi extraordinari, contează foarte mult atmosfera și colaborarea dintre noi, iar eu sunt recunoscătoare că pot face parte din această echipă minunată”, susține Narcisa Crișan, care este șoferiță profesionistă, mamă, soție, soră și o bună prietenă.

„Fac meseria aceasta din 2020 și pot să mă declar un om împlinit. În fiecare dimineață nu plec de acasă fără să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care mi-o dă și, totodată, sunt recunoscătoare pentru cele două fetițe, care sunt totul pentru mine”, povestește Narcisa.

Secretul Narcisei: „Îmi place ceea ce fac și o fac cu bucurie”

Fire jovială, Narcisa a reușit să se integreze perfect în cadrul echipei Companiei de Transport Public din Cluj. Este motivată de concurența masculină și deschisă la sfaturile oferite de colegi.

„Nu am avut dificultăți, din contră, mi-am dorit mult să vin să lucrez la această companie și încurajez femeile care vor să lucreze într-un asemenea domeniu, cu mențiunea că trebuie să fie dispuse să muncească, să reușească să se trezească devreme și să se adapteze programului de lucru.

Spre exemplu, dimineața mă trezesc cu o ambiție de lucru, am mintea deschisă, telefonul la fel și mă duc înainte, pentru că îmi place ceea ce fac. Aceasta îmi reînnoiește forțele și am energia necesară pentru întreaga zi.

Am încredere în atuurile mele de femeie, dar în același timp rămân deschisă și încerc să nu evit un sfat de la bărbați. Îmi place concurența masculină, mă motivează și totodată mă provoacă”, spune Narcisa.

Narcisa „electrică”, la volanul autobuzului de transport public Solaris, povestește cu bucurie despre experiența sa și colaborarea faină cu colegii din cadrul Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca/Foto: monitorulcj.ro

„Am noroc că, de felul meu, nu sunt o fire încăpățânată, nu sunt orgolioasă și sunt dispusă mereu să învăț ceva nou. Astfel, mă bucur că am avut opotunitatea de a lucra în cadrul Companiei de Transport Public din Cluj, pentru că mi-am dorit aceasta foarte mult încă de la apariția primelor autobuze.

Meseria de conducător auto profesionist, un domeniu de activitate revendicat mai degrabă de bărbați, nu înseamnă doar atât. În cazul meu, trebuie să-mi îndeplinesc și celelalte roluri, de soție, de mamă, de soră sau prietenă.

Sunt recunoscătoare că am beneficiat de încrederea companiei, că pot colabora alături de niște colegi minunați”, spune Narcisa.

„Implică multă responsabilitate”

Narcisa este o șoferiță experimentată. Până a urca la volanul autobuzului electric Solaris, aceasta a condus un autocar care transporta zilnic angajații unei firme din Cluj.

„Am lucrat și la volanul unui autocar, în cadrul unei firme din Cluj, și făceam zilnic sute de kilometri pentru a transporta angajații, iar programul era mai încărcat.

De când lucrez la Compania de Transport Public din Cluj pot spune că am întinerit, în sensul în care îmi place mult ceea ce fac și de aici am și energia necesară pentru a fi motivată”, a explicat Narcisa.

Care e diferența între a conduce un autocar și un autobuz de linie, prin oraș?

„A conduce un autobuz implică mai multă responsabilitate, pentru că în timp ce în autocar călătorii sunt așezați pe scaune, într-un mijloc de transport în comun, precum este autobuzul, se stă și în picioare. De asemenea, printre călători pot fi persoane cu dizabilități, mame cu copii sau pur și simplu clujeni care au nevoie, uneori, de ajutor. Fiind o fire deschisă și comunicativă, îmi place să lucrez cu oamenii, să îi ajut”, spune Narcisa Crișan.

Clujeanca a activat de-a lungul anilor în mai multe domenii de activitate, din dorința de a cunoaște mai mult și de a obține experiență. Astfel, Narcisa a lucrat în cadrul fabricii de porțelan Iris, ulterior în calitate de croitoreasă, dar și de profesor de dans pentru copiii de grădiniță.

„Mi-a plăcut să lucrez cu copii. Am luat și câteva premii, inclusiv locul I în cadrul unor concursuri naționale de dans. Îmi place să experimentez și nu am vrut să am îndoieli și remușcări, de tipul „ce ar fi fost dacă...”.

Cum se decurcă Narcisa cu traficul din oraș?

„Sunt într-adevăr ore de vârf, dar eu cred că dacă faci ceea ce-ți place și ai răbdare, dacă reușești să rămâi calm, atunci treci mai ușor peste orice dificultăți ce pot apărea pe parcursul unei zile, precum este și problema traficului.

Mă mândresc cu ceea ce fac și sunt fericită! Fetițele mele mă încurajează. Și soțul meu lucrează aici, are o experiență substanțială, din 1993. Și soțul m-a încurajat, familia și prietenii”, spune Narcisa.

În timpul liber, Narcisei îi place să petreacă timp alături de familie, să iasă la shopping sau la un film bun cu fetele ei.

„Muzica este de asemenea o pasiune pe care o împărtășesc cu fetele mele. Fiica cea mare este profesor de gimnastică, iar cea mică este elevă în clasa a XI-a, la un liceu sportiv”, povestește Narcisa.

Ați recomanda doamnelor să-și încerce posibilitățile într-un domeniu de activitate în care sarcinile sunt îndeplinite preponderent de bărbați?

„Da, le recomand cu căldură, cu observația că trebuie să muncească și să se trezească devreme. Și trebuie să-ți placă ceea ce faci. Eu conduc de zece ani în calitate de șofer profesionist și sunt foarte mulțumită de ce fac”, a explicat Narcisa Crișan.

Care sunt avantajele autobuzelor electrice, aflate în dotarea Companiei de Transport Public din Cluj?

„De exemplu, nu am avut o experiență prea bună pe autocarul pe care am lucrat, care adeseori se întâmpla să fie stricat, iar acasă trebuia să îndepărtez mirosul de motorină din haine. Aici, în schimb, la volanul unui autobuz electric, am o cabină curată și un autobuz silențios, nepoluant. Urc la volan, efectuez verificările de rigoare, afișajul și bordul, și îmi place să-l conduc. Îmi place mai ales culoarea mov”, recunoaște cu un zâmbet Narcisa, aflată la volanul unul autobuz Solaris cu nuanțe de alb și mov.

„Trebuie să recunosc că autobuzul e după gustul meu”, recunoaște Narcisa/Foto: monitorulcj.ro

„Spre deosebire de companiile de transport din alte județe, CTP Cluj-Napoca dispune de o flotă auto bine dotată, e o flotă O.K.

Rutele pe care circul se modifică în funcție de planificarea șefilor de coloană, astfel încât fiecare zi vine cu o nouă experiență, pe o altă rută, și îmi place. Dar sunt și excepții.

În plus, benzile dedicate ne ajută foarte mult. Mai ales atunci când orașul este mai aglomerat, poți vedea avantajele unei benzi dedicate de autobuz. Călătorii pot ajunge în timp foarte scurt la destinație, e mai simplu și pentru noi, întrucât ne ajută să ne încadrăm în program”.

Care sunt florile preferate ale Narcisei?

„Chiar dacă sunt „o floare între electrice”, zâmbește Narcisa, „sper să primesc o floare de la soțul meu, care de obicei este atent în această privință, și de la fetițe. Floarea mea preferată de 8 Martie este laleaua”, recunoaște Narcisa.

Seara de 8 Martie, Narcisa o va petrece printre flori, în familie, adică alături de cele două fete și de soț.

Narcisa nu este singura femeie din cadrul Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca care își face bine meseria la volanul unui autobuz electric. Alături de ea sunt alte câteva colege care conduc tramvaiele, troleibuzele și autobuzele din municipiu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: