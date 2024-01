Ciolacu spune că nu a discutat cu preşedintele despre problemele fermierilor şi transportatorilor: Ce să-mi solicite, ceva ce am rezolvat deja?

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat că nu a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis cu privire la problemele fermierilor şi transportatorilor, menţionând că şeful statului nu putea să-i solicite ceva ce era rezolvat deja.

Transportatorii și fermierii au protestat, la începutul lunii ianuarie Foto: monitorulcj.ro





Conform Agerpres, întrebat dacă i-a cerut miercuri preşedintele Iohannis să rezolve rapid problema fermierilor, Ciolacu a răspuns: „Suntem la fake news-uri, n-am avut această discuţie cu preşedintele Iohannis".

„Singurul lucru pe care îl constat şi eu este că marea majoritate a problemelor invocate de către fermieri, dar şi de către transportatori s-au rezolvat şi vom continua să finalizăm tot ceea ce am convenit, cu coridoarele, non UE şi UE, care durează o perioadă mai lungă de timp. Azi am terminat cu rovignetele, cu creditele bancare la agricultori, cu amânarea ratelor. Ce anume să-mi solicite preşedintele, ceva ce am rezolvat deja? Presupun că dacă mi-ar fi solicitat ceva, mi-ar fi solicitat din prima zi de conflict, dar n-am avut acest dialog”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat ce „aranjamente” are cu preşedintele Klaus Iohannis în vederea alegerilor, Ciolacu a răspuns: „Dumneavoastă aţi face aranjamente cu cineva care îşi încheie mandatul?”.

„Dacă dumneavoastră credeţi că eu o să uit vreodată că am fost acuzat total pe nedrept, când era pandemie şi Parlamentul nu se putea reuni, că Ciolacu a vândut Ardealul noaptea, iar mama mea, Dumnezeu să o ierte, m-a întrebat, în cinci minute, în lacrimi: mamă, o să te bage la puşcărie pentru înaltă trădare?' Fiind soţie de militar... Credeţi că eu voi uita lucrul acesta? Vă înşelaţi. Cu adevărat, avem o relaţie instituţională şi cred că este corect să fie aşa”, a adăugat liderul PSD.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: