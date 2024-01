Primăria se asociază cu Poliția pentru combaterea consumului de droguri, în Cluj. Dispozitive Drugtest și acțiuni comune pentru prevenirea deceselor rutiere.

Primăria încheie un protocol de colaborare, pe o durată de zece ani, cu Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj în vederea realizării unui plan comun de acțiuni pentru combaterea consumului de substanțe psihoactive în Cluj.

Primăria Cluj-Napoca și Inspectorarul Județean de Poliție Cluj fac front comun pentru combaterea consumului de droguri în Cluj. Printr-o colaborare ce își propune implicarea resurselor și expertizei celor două entități, proiectul urmărește reducerea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de substanțe psihoactive, inclusiv prin utilizarea de către Poliție a unor echipamente moderne pentru descurajarea încălcării normelor legale în acest domeniu.

În acest scop, pentru facilitarea activității agenților de Poliție, Primăria Cluj-Napoca va pune la dispoziția IPJ Cluj două dispozitive Drug Test.

„Aceste dispozitive vor fi folosite de către organele de poliție în exercitarea atribuțiilor profesionale, prin organizarea și participarea la acțiuni menite a combate consumul de substanțe psihoactive în municipiul Cluj-Napoca”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința programată pentru luni, 22 ianuarie.

La nivel național a fost adoptată Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030, al cărei obiectiv constă în reducerea cu 50% până în anul 2030, comparativ cu anul 2019, a numărului persoanelor decedate și cu 50% a numărului persoanelor rănite grav, în urma producerii accidentelor rutiere.

De asemenea, potrivit obiectivului european „Vision Zero” de apropiere de un nivel zero al deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2050, valabil și în cazul vătămărilor grave, România trebuie să implementeze măsuri concrete în domeniul siguranței rutiere.

Astfel, colaborarea instituțională dintre IPJ Cluj și Municipiul Cluj-Napoca are ca scop realizarea următoarelor activități:

-Analizarea din punct de vedere rutier a a stărilor de fapt ce pot conduce la dezechilibre privind siguranța cetățeanului, identificarea cu scop preventiv de situații care favorizează producerea de contravenții.

-Diminuarea numărului de accidente rutiere și decese pe raza municipiului Cluj-Napoca.

-Scăderea semnificcativă a numărului de contravenții și infracțiuni de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Valoarea celor două dispozitive Drugtest achiziționate de administrația locală, și care vor fi predate Inspectoratului Județean de Poliție Cluj este de 39.032.00 lei.

Crește numărul morților în accidente rutiere

În primele opt luni ale anului trecut, în România, 980 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, adică o medie de trei morți în fiecare zi. Deși Poliția Română susține că este cel mai mic număr din ultimii 10 ani, România are, anual, de două ori mai mulți morți pe drumuri decât media europeană. La nivelul Uniunii Europene cele mai sigure drumuri au fost cele din Suedia (21 de decese la un milion de locuitori) și Danemarca (26 per milion), în timp ce România (86 per milion) și Bulgaria (78 per milion) au raportat cele mai ridicate rate de decese în 2022. Media UE a fost de 46 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori.

Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2023, la nivel naţional au fost înregistrate 2.926 de accidente grave, soldate cu decesul a 980 de persoane şi rănirea gravă a altor 2.286. Comparativ cu perioada similară a anului 2022, au fost înregistrate cu 131 mai puţine accidente, cu 98 mai puţine persoane decedate şi cu 122 mai puţine persoane rănite grav.

„Poliţiştii au constatat peste 2.500 de infracţiuni privind conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive, precum şi peste 7.500 de infracţiuni privind conducerea sub influenţa alcoolului. În perioada menţionată, la nivel naţional, au fost înregistrate 90 de accidente cauzate de consumul de alcool sau droguri la volan, în urma cărora au decedat 56 de persoane şi au fost rănite grav 98. Tot referitor la totalul accidentelor înregistrate în această perioadă, 5 au avut la bază consumul de substanţe psihoactive al conducătorilor auto, în urma cărora 8 persoane au decedat, iar 7 au fost rănite grav”, se arată în raportul Poliției Române.

Un exemplu strigător la cer îl constituie accidentul de la 2 Mai, în care un șofer de 19 ani, drogat, a lovit mortal doi tineri. Dezvăluirile ulterioare din media au arătat că tânărul fusese oprit de poliție chiar în noaptea accidentului și dus la sediul Poliției din Vama Veche după ce în mașina sa au fost descoperite droguri, însă a fost lăsat liber de către polițiști.

În iulie 2023 a intrat în vigoare așa-numita „Lege Anastasia” prin care conducătorul auto aflat sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere și care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi condamnat la închisoare cu executare, acest lucru eliminând posibilitatea de a fi condamnat cu suspendarea executării pedepsei.

Statistici privind siguranța rutieră pentru anul 2022 arată că, la nivelul Uniunii Europene, România rămâne țara cu cele mai multe decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori. În 2022, 41 de oameni au murit în accidente rutiere grave doar în județul Cluj.

