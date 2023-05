Linia expres Aeroport – Piața Mihai Viteazul ar putea circula și pe timp de noapte. „Dacă există cerere, orarul va fi extins”

Noua linie de bus pe direcția Aeroport – Piața Mihai Viteazul intră pe traseu de marți, 2 mai. Autobuzul de pe linia A1E ar putea circula și pe timp de noapte. Următoarele conexiuni cu aerogara vor fi asigurate de metrou și de trenul metropolitan.

Autobuzul de pe linia A1E pe direcția Aeroport-Piața Mihai Viteazul ar putea circula și pe timp de noapte/Foto: Compania de Transport Public Cluj-Napoca Facebook.com

O nouă linie de bus va circula pe direcția Aeroportul Internațional „Avram Iancu”- Piața Mihai Viteazul, din data de 2 mai 2023. Programul de circulație va fi în concordanță cu valorile de trafic înregistrate de Aeroport pe durata unei zile.

Edilul Emil Boc a apreciat implementarea acestei măsuri drept un succes al administrației locale.

„Știrea zilei în materie de transport este o reușită a administrației și a Companiei de Transport Public cu privire la implementarea acestei solicitări pe care Aeroportul a avut-o spre administrație și e o formă de respect pentru toți cei care vin sau pleacă din Cluj cu avionul.

Pentru că Aeroportul este o poartă de intrare în Cluj, în Transilvania, un obiectiv extrem de important pentru dezvoltarea economică și socială a orașului.

În toate orașele europene majore, există o formă de transport cu autobuzul, alții au și tren, și metrou, vom avea și noi în viitor și tren metropolitan și metrou”, a declarat primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Proiectele metrou și tren metropolitan „nu sunt povești”

Primarul Clujului a declarat că realizarea metroului și a trenului metropolitan vor asigura condițiile necesare pentru un transport public urban la nivel european. Potrivit lui Boc, proiectele sunt în fază avansată de realizare și nu mai reprezintă „povești”.

Introducerea liniei de autobuz Aeroport-Piața Mihai Viteazul nu reprezintă decât primul pas pentru eficientizarea transportului public, la care se adaugă proiectele metroului și a trenului metropolitan.

„Odată cu proiectul trenului metropolitan, vom avea o stație în zona Aeroportului, acolo va fi un pasaj de aproximativ 700 m care va duce în Aeroport, de asemenea metroul se va intersecta la Podul Ira cu trenul metropolitan.

Cine va veni cu metroul, să zicem din Florești sau Gilău, în etapa a doua, va coborî la Podul Ira, de acolo se va urca în tren și va merge la Aeroport. Sau de la Gară va merge direct cu trenul la Aeroport.

Sunt proiecte în lucru, pentru că acestea nu mai sunt povești. Și în cazul metroului urmează semnarea contractului, și trenul metropolitan – în etapă finală de realizare a documentației, deci nu sunt povești.

Iar în privința transportului cu autobuzul, această linie se implementează de astăzi”, a explicat Emil Boc.

Autobuzul de pe noua linie de transport dintre Aeroport și Piața Mihai Viteazul va intra în parcarea Aeroportului și va opri atât la terminalul Plecări, cât și la terminalul Sosiri.

Până în prezent, conexiunea cu Aeroportul Internațional Cluj-Napoca era asigurată de linia 5, însă autobuzul nu intra în parcarea aerogării.

Întrebat în privința unei conexiuni pe timp de noapte cu Aeroportul, edilul Emil Boc a declarat că dacă vor exista solicitări, măsura va fi implementată.

„Programul va fi extins dacă va fi cerere. Cu acest program-pilot am început. Și în cazul autobuzelor școlare, am început de la patru trasee, astăzi am ajuns la 14 trasee. Vom avea în vedere și acest lucru. Dacă există cerere, orarul acestei linii va fi extins”, a declarat edilul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Potrivit edilului, Primăria extinde noi linii de transport în zona metropolitană a Clujului, precum este cazul localităților Petreștii de Jos ori Aiton, dar are în vedere și extinderea liniilor de transport public din oraș.

