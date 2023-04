Avaria la magistrala de apă, de mari dimesiuni! Floreștenii nu rămân fără apă, dar nu au curent de Vinerea Mare

O avarie la magistrala de apă s-a produs vineri dimineața în Florești. Zeci de case din zona străzii Tăuțiului au fost inundate, iar oamenii au rămas fără curent.

Avaria la magistrala de apă din Florești a creat haos pentru localnici

De dimineață, pompierii clujeni au intervenit în număr mare pentru evacuarea apei din case și curți din Florești. În jur de 30 de gospodării au fost afectate de avaria de la magistrala de apă în zona străzilor Tăuțiului și Ioachim Olteanu.

Avarie la magistrala de apă

Compania de Apă Someș lucrează pentru remedierea situației. Pentru că în zonă sunt multe cabluri și gospodăriile sunt inundate, riscurile de accidente fiind ridicate, curentul a fost oprit până la terminarea lucrărilor.

Totuși, fiindcă avaria este una de mari dimensiuni, nu se știe cât timp vor dura lucrările.

„Eu sunt la fața locului. Avaria s-a declanșat în jurul orei 4 dimineața. Este avaria pe aducțiunea de 1400 mm din beton care vine de la stația de tratare Gilău. S-a intervenit imediat, încă se lucrează. Este o avarie de mari dimensiuni, va dura. Important este că nu rămân oamenii fără apă. La nimeni nu s-a închis apa și nu putem deocamdată din cauza amplitudinii lucrării să estimăm un termen de finalizare”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Lucian Croitoru de la Compania de Apă Someș.

Curentul a fost întrerupt pe străzile Tăuțului, Ioachim Olteanu, Abatorului, dar și străzile Profesor Ioan Rus, Cetății, Narciselor, Muncitorilor, Magnoliei, Brândușelor aflate în proximitate, potrivit site-ului distributie-energie.ro.

Și primarul din Florești, Bogdan Pivariu, s-a deplasat la fața locului:

„Anunț privind avarierea magistralei de apă în zona Străzii Tăuțiului: În cursul aceatei dimineți a avut loc o avarie la magistrala de apă de pe strada Tăuțiului. Am fost la fața locului pentru a evalua situația și pentru a găsi soluțiile necesare pentru o remediere rapidă. Alături de reprezentanții Poliției Locale, I.S.U. Cluj și Compania de Apă Someș-Cluj am reușit să oprim scurgerea de apă care a avut un debit foarte mare. Compania de Apă Someș-Cluj a și trecut la acțiunile de reparație a zonei afectate. Am primit asigurări de la aceștia că alimentarea cu apă pe raza comunei Florești nu va fi afectată. Vă voi ține la curent cu evoluția situației!”, a scris primarul Bogdan Pivariu pe Facebook.

