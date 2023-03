Clujul, „invadat” de gunoaie pe Someș. Boc: „Vom pune un stăvilar până când oamenii învață să nu mai arunce mizerii în apă”

Problema gunoaielor care vin pe Someș din amonte în Cluj-Napoca persistă. Primarul Emil Boc spune că va fi remontat un stăvilar după ce lucrările din zonă la maluri vor fi gata.

Gunoaie pe Someș / Foto: SOS Cluj-Napoca

Malurile Someșului din Cluj sunt împânzite de gunoaie care vin din amonte. Această problemă persistă de multă vreme, iar primarul Emil Boc spune că o rezolvare parțială a problemei va fi pusă în practică în luna aprilie, cel târziu mai.

Autoritățile locale vor remonta stăvilarul de pe Someș, la intrare în Cluj-Napoca, pentru a opri gunoaiele.

„Direcția de salubritate e competentă să ia măsurile și să intervină în funcție de tipul de deșeu. Avem procedură pentru fiecare caz în parte. Acum, din nefericire, suntem din nou inundați de PET-uri și deșeuri din amonte. Este o problemă. Iarăși plătim oalele sparte ale nerespectării regulilor jocului și a regulilor de curățenie de către cei care se află în amonte față de Cluj. Știți bine că am mai avut această problemă, am montat acel stăvilar la intrarea în Cluj a Someșului, am fost nevoiți să-l desființăm pentru că acum am făcut lucrări de modernizare a Someșului în zona Grigorescu.

Vom repune acel stăvilar pentru că e necesar pentru că n-am ce să fac. Până când oamenii ăștia se vor educa suficient ca să nu mai arunce în apă toate PET-urile și toate mizeriile, ca noi să le găsim atârnate prin toate malurile Clujului, vom fi nevoiți să reamplasăm acel stăvilar pe care l-am avut înainte acolo. Așteptăm doar să finalizeze firma lucrările din zonă, nu mai este mult, nu suntem departe de acest moment”, a susținut Emil Boc în cadrul unei emisiuni radio.

Stăvilar pe Someș după finalizarea lucrărilor

Un stăvilar a trebuit să fie demontat pentru că au început lucrările la malurile Someșului, însă acesta va fi remontat cel târziu în luna mai, potrivit lui Boc:

„Ca să fiu bine înțeles, a fost demontat pentru că proiectul prevedea intervenția în albia Someșului, acum în luna aprilie - cel târziu mai, ne apropiem de finalizarea în integralitate a lucrărilor pe acea componentă și va fi remontat acel stăvilar ca să mai putem opri din gunoaiele care vin pe Someș”, a mai spus Emil Boc.

Edilul cere ca „autoritățile statului să-și facă datoria”, iar oamenii care aruncă mizerii în Someș să fie amendați: „Sper ca celelalte autorități ale statului să-și facă datoria, să meargă în amonte și să vadă de unde vin aceste gunoaie că nu e mare lucru să observi. Dar și să aplice sancțiunile aferente. Dacă nu se poate altfel, se merge cu amenda. (...) Din nou, Clujul suferă de pe urma acestei indolențe. La Cluj-Napoca n-avem situații de acest fel în care oamenii să arunce în Someș mizerii, nu există așa ceva. Dar avem aduse din amonte”.

SOS Cluj-Napoca a solicitat reinstalarea „barajului plutitor”

De Ziua Internațională a Apei (22 Martie), SOS Cluj-Napoca a solicitat reinstalarea barajului plutitor în cartierul Grigorescu, dar și în alte locuri din amonte ori la afluenți pentru a contracara cantitatea de deșeuri ce ajunge în Cluj-Napoca și în aval de oraș.

Civicii clujeni solicită autorităților competente alte posibile soluții, precum și amenajarea unor baraje plutitoare suplimentare, pentru protejarea Someșului tot mai încărcat de deșeuri.

Totodată, ei cer o curățenie generală de primăvară la Someș și afluenții săi, înainte de inaugurarea primului tronson din proiectul de amenajare a Someșului.

Tema ecologizării Someșului suscită un interes crescut din partea civicilor clujeni, care de-a lungul timpului au derulat diverse campanii de curățare a râului.

