Rapperul Tyga vine în această vară la Neversea. Mai sunt 15 zile până la festival

Organizatorii anunță line-up-ul complet pentru cel mai mare festival de pe o plajă din Europa. Mai sunt doar 15 zile până la cea de-a patra ediție Neversea, care aduce în românia peste 150 de artiști din peste 20 de țări.

Mai sunt 15 zile până la cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea. Organizatorii vin cu noutăți și anunță line-up-ul complet pentru toate scenele festivalului, unde vor urca peste 150 de artiști din peste 20 țări din Europa, SUA, America de Sud și Egipt. Timp de 4 zile și 4 nopți, între 7 și 10 iulie, zeci de mii de oameni vor trăi cea mai frumoasă poveste de la malul Mării Negre, cu apusuri și răsărituri deosebite pe plajă, cu artiști și DJ-i din întreaga lume, care aduc în România genuri, stiluri muzicale și culturi diferite de pe mapamond.

Rapperul fenomen Tyga este cap de afiș în această vară la cea de-a patra ediție Neversea și vine pe mainstage cu un concert special. DJ-ul și producătorul spaniol Danny Avila revine în iulie la malul mării cu un show electrizant. Lista DJ-ilor de pe mainstage este completată de Arias, DJ Dark & Mentol, Madeon (DJ Set), Manuel Riva și Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest).

Tot pe scena principală vor urca și artiști români de top precum Delia, Carla’s Dreams, Smiley și The Motans. Trio-ul fenomen de la One True Singer, format din Rareș, Adi și Erika Isac, vine pentru prima oară în această vară la festivalul Neversea.

Programul pe zile va fi dezvăluit în curând.

Până atunci, artiștii naționali și internaționali care vor urca pe cea mai mare scenă a festivalului sunt: Alan Walker, Alesso, Alexandra Stan, Arias, Azteck, B Jones, Black Eyed Peas, Brennan Heart, Carla’s Dreams, Danny Avila, Delia, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Dark & Mentol, Don Diablo, KSHMR, Madeon DJ Set, Manuel Riva, NERVO, Nicky Romero, One True Singer (Rareș, Adi, Erika Isac), Parov Stelar, Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest), Quintino, Smiley, Steve Aoki, Tchami, The Motans, Timmy Trumpet, Tujamo, Tyga, Ummet Ozcan, W&W și ZHU.

Tyga este unul dintre cei mai urmăriți și ascultați rapperi din lume. În vârstă de 32 de ani, artistul american are zeci de milioane de fani pe rețelele sociale și sute de milioane de ascultări pe platformele de streaming. Situat în top 10 chart-uri mondiale, Tyga are în palmares Discul de Platină și Discul de Aur pentru vânzări record și o nominalizare la Grammy. La MTV Music Awards a fost selectat la categoriile: Best US Act, Favorite Rap/Hip-Hop Artist, World's Best Male Artist și World's Best Entertainer of the Year.

Piesa Taste este unul dintre marile succese ale rapperului american. După lansare, a ajuns direct pe locul 8 în Billboard Hot 100, fiind primul cântec de Top 40, de după ,,Ayo" (2015), la care a lucrat cu Chris Brown. Videoclipul oficial al single-ului Taste a depășit un miliard de vizualizări online. Hitul a fost și single-ul de promovare pentru albumul cu numărul 7 al lui Tyga – Legendary, lansat în 2019. În același an, artistul a lansat și single-ul Ayy Macarena, care a devenit rapid un hit global și a depășit sute de milioane de vizualizări pe platformele de streaming și la radio.

În 2022, Tyga a avut o colaborare cu Doja Cat, care s-a materializat în single-ul Freaky Deaky. În mai puțin de trei luni de la lansare, piesa a depășit 100 de milioane de vizualizări și ascultări pe platformele de streaming. În această vară, fanii Neversea se vor bucura live de muzica lui Tyga și de spectacolul pe care îl pregătește la mare.

Fiecare scenă a festivalului Neversea are propriul concept și vine cu genuri muzicale diverse de la techno, house, deep house, tech house, la chill, ambientale, tribale, rap, trap, hip-hop, trip-hop, dubstep, drum & bass și liquid.

Scena Temple este casa genului techno și tech house și găzduiește artiști în premieră precum Paul Kalkbrenner sau Amelie Lens. Pe această scenă vor mai urca Arapu, Cezar B2B Praslea, Jamie Jones, Mahony, Milo Spykers, Nina Kraviz, Priku, Raresh, Richy Ahmed, Sit și Sublee B2B Cap.

Fenomenul românesc de trap va fi prezent pe scena The Ark cu Ian, Yny Sebi, AlbertNbN, Arkanian x Arael x Zannidache, Oscar, Zo, Phunk B, Rava, Marko Glass ft. Bvcovia, Nane, Connect-R & Johny Romano. Tot aici se va auzi dubstep de la Borgore și DJ Shiver, și drum & bass și liquid de la Dirtyphonics, DJ Wicked și Netsky. Pe scena The Ark vor cânta și rapperul bbno$, care vine pentru prima oară la festivalul Neversea, și mulți alți artiști români printre care Culese din Cartier și Grasu XXL.

Scena Daydreaming, locul de unde fanii pot admira răsăriturile perfecte, îi aduce pe Audiofly, Christian Loffler, Day Dreamers (Marwan, Dub FX & Mr Woodnote), HVOB, Hernan Cattaneo, Hot Oasis, Kerala Dust, Lee Burridge, Marwan, Oliver Kolektzi, Sebastian Leger și mulți alții.

Pe scena Oasis urcă DJ români și internaționali apreciați din lumea tech house și deep house, printre care Claptone, Anna Tur, Kasia, Korolova, Le Twins, Ferreck Dawn, Moonsound, Pascal Junior, Paul Damixie, Rosario Internullo. Lista întreagă de artiști este disponibilă aici.

În festival vor exista și alte music spots și activări interactive ale partenerilor, zone instagramabile, fashion corners cu branduri românești, zone de make-up, hairstyle și tatuaje. 50 de vendori vor fi prezenți cu o varietate de mâncăruri, de la pizza la paste, burger, noodles, sushi, mâncare mexicană, mâncare columbiană, hummus, fructe de mare, shaorma, hot dog, sandviciuri, mâncare vegană, clătite, vafe sau înghețată.

Cea de-a patra ediție Neversea are loc între 7 și 10 iulie în Constanța. Fanii pot cumpăra bilete de o zi sau abonamente pentru cele 4 zile și 4 nopți de festival, online.

