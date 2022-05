Leguma care previne cancerul. Menține vederea sănătoasă și previne boala Alzheimer

Leguma care previne cancerul, cu multe beneficii pentru organism. Această legumă nu este foarte populară în România, însă este recomandată de specialiști datorită beneficiilor pe care le are.

Leguma care previne cancerul. Menține vederea sănătoasă și previne boala Alzheimer/ FOTO: pixabay.com

Leguma care previne cancerul, cu multe beneficii pentru organism. Deși această legumă este originară din regiunea mediteraneană, varza de Bruxelles a apărut pentru prima dată în nordul Europei în secolul al V-lea.

Varza de Bruxelles este printre cele mai sănătoase tipuri de varze. Datorită substanțelor pe care le conține, această legumă aduce multe beneficii asupra sănătății noastre.

Leguma care previne cancerul. Menține vederea sănătoasă

Leguma care previne cancerul. Varza de Bruxelles conține o cantitate ridicată de compuși care conțin sulf. În timpul consumului și digestiei, acești compuși se descompun în alți compuși activi care pot împiedica dezvoltarea cancerului.

De asemenea, leguma care previne cancerul, ne poate ajuta să avem o vedere sănătoasă. Vitamina C este strâns legată de sănătatea ochilor şi joacă un rol important în protejarea acestora de efectele nocive al razelor ultraviolete. O singur porţie de varză de Bruxelles asigură cantitatea de vitamina C de care organismul nostru are nevoie. Un alt antioxidant care se regăseşte în compoziţia verzei de Bruxelles, zeaxantina, filtrează razele ultraviolete, protejând astfel ochii de afecţiunile degenerative, potrivit csid.ro.

Totodată, conținutul de vitamina C din varza de Bruxelles poate ajuta la menținerea aspectului tânăr al pielii. Vitamina C poate ajuta la producerea de colagen, o proteină care ajută la susținerea rezistenței și elasticității pielii.

Leguma care previne cancerul. Previne apariția bolii Alzheimer

Pe lângă beneficiile menționate mai sus, leguma care previne cancerul poate preveni apariția bolii Alzheimer. 100 de grame de varză de Bruxelles asigură 147% din necesarul zilnic de vitamina K.

Această vitamină este importantă pentru sistemul osos, prevenirea hemoragiilor, menstruaţiilor abundente şi dureroase, dar și pentru menținerea sănătății creierului și sistemului cardiovascular, prevenind Alzheimer-ul sau accidentele vasculare, potrivit doc.ro.

