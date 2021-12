10 filme de Crăciun pe care trebuie să le vezi în luna decembrie

Perioada sărbătorilor de iarnă este una ideală pentru a urmări filme de Crăciun împreună cu persoana iubită sau familia. În ultimii ani au apărut tot mai multe platforme dedicate filmelor, fiind expuse numeroase opțiuni.

Ți-am pregătit o listă de 10 filme de Crăciun

Love, Actually (2003)

Acest film urmărește viața a opt cupluri foarte diferite, fiecare cu o poveste diferită de viață. Toate poveștile se desfășoară înainte de Căciun la Londra.

Santa Claus – The Movie (1985)

În acest film este prezentată legenda lui Moș Crăciun care este pusă în pericol de un producător de jucării care vrea să preia Crăciunul.

The Muppet Christmas Carol (1992)

Personajele Muppet își spun povestea de Crăciun. Acesta este unul dintre filmele pe care nu ai voie să le ratezi în preajma sărbătorilor de iarnă.

The Polar Express (2004)

Topul filmelor de Crăciun continuă cu The Polar Express. În Ajunul Crăciunului, un tânăr pornește într-o aventură magică spre Polul Nord. În toată această aventură el învață adevărate lecții de viață despre prietenie, vitejie și spiritul Crăciunului.

The Nighmare Before Christmas (1993)

Jack Skellington, personajul principal, descoperă Christmas Town și vrea să ducă Crăciunul la el acasă. O poveste fascinantă care merită urmărită cu ocazia zilelor libere de Crăciun.

National Lampoon’s Christmas Vacation (1989)

Acest are în prim plan familia Griswold pentru care sărbătorile de Crăciun se tranformă într-un dezastru, deși planurile erau făcute prefect.

Miracle on 34th Street (1994)

În acest film este prezentată povestea unui avocat care, împreună cu o fetiță, încearcă să demonstreze că Moș Crăciun există.

A Christmas Carol (2009)

Dacă ai citit romanul lui Charles Dickens și ți-a plăcut, atunci filmul A Christmas Carol este nu trebuie ratat

It’s a Wonderful Life (1946)

Un înger a fost trimis din ceruri pentru a ajuta un om de afaceri frustrat pentru a-i arăta cum ar fi fost viața dacă el nu exista.

Home Alone (1990)

Home Alone este o comedie pe care nu ai voie să o ratezi. Un băiețel de 8 ani trebuie să protejeze casa de hoți după ce a fost uitat acasă de Crăciun. Home Alone are trei părți, toate fascinante.

