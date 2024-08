Au mai rămas două zile de distracție. Sâmbătă la Untold: Sam Smith și Swedish House Mafia!

Concertele și distracția continuă sâmbătă după-amiaza, în cea de-a treia zi de Untold. În această zi, publicul va asista la concertele Sam Smith și Swedish House Mafia, care promit să fie explozive.

Untold a ajuns la jumătatea festivalului. Tinerii încă rezistă. Foto: monitorulcj.ro

Pe scena amplasată pe Cluj Arena startul distracției se va da cu începere de la ora 18 cu Jaxomy, urmând de la ora 18.55 să urce pe scenă Marius Moga (+invitați speciali), Sam Smith (ora 20.25), Swedish House Mafia (ora 22.55), Salvatore Ganacci (ora 00.40), Arkadia by Fehrplay (ora 02.25), Jax Jones (ora 03.35). Noaptea se încheie cu Tujamo, care va urca pe scenă la ora 04.35.

Cu un palmares impresionant, un Oscar, un Golden Globe, cinci premii Grammy, Sam Smith vine pentru prima dată în România, la festivalul Untold. Legendarul trio Swedish House Mafia marchează o altă exclusivitate pregătită de creatorii Untold pentru ediția 2024.

Sam Smith este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest detaliu i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

9 februarie 2014 a fost o zi memorabilă în viața britanicului Sam Smith, a fost ziua în care industria muzicală l-a recompensat cu patru statuete Grammy.

Odată cu lansarea albumului „Gloria”, Sam Smith a revenit în toate topurile la nivel mondial. Cu single-ul „Unholy”, colaborarea cu Kim Petras, a debutat pe locul 1 în Statele Unite, și a fost recompensat cu un Grammy la categoria Best Pop Duo/Group Performance și a ajuns la peste 1,3 miliarde de stream-uri pe Spotify. „Unholy” a prezentat lumii un artist cu o identitate asumată.

Swedish House Mafia este unul dintre cele mai puternice act-uri din muzica electronică. Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello sunt definiția a ceea ce înseamnă un supergrup de DJ, pionieri EDM și figuri relevante în genul progressive house. Cu piese considerate iconice în cultura dance, cu o identitate de brand elegantă și bine definită, cei trei suedezi au setat noi standarde în aparițiile live și o semnătură unică a unui sound care generează euforie la fiecare lansare și discuții interminabile în momentul în care au decis să se separe, după care au generat o emoție colectivă când au decis să revină în formula inițială de 3.

Cu două smash hit-uri: „One (Your Name)” un featuring cu Pharrell (No. 1 în Billboard Dance Chart Breakout, locul 7 în UK Singles Chart) și „Miami 2 Ibiza” la care au colaborat cu britanicul Tinie Tempah, albumul a fost un succes.

Timp de trei ani au fost headlineri la cele mai mari festivaluri ale lumii, dar în 2013, unul dintre cei mai mari act-uri din muzica electronică din toate timpurile a anunțat că își încheie activitatea.

În 2019, Swedish House Mafia s-a reunit și au avut trei show-uri live sold-out la Tele2 Arena din Stockholm, Suedia. Presa internațională a descris experiența audio oferită de Swedish House Mafia ca o călătorie muzicală emoționantă.

La scena underground, cea situată în fața Sălii Polivalente, concertele încep la ora 17.30 cu Calinacho, Ștefan Costea&George Pitariu (ora 18.15), Candyboii X Solomon (ora 18.50), Vescan (ora 19.35), Oscar (ora 20.20), Ian (ora 21.05), Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra (22.05), Dub FX&Woodnote (ora 23.20) și Alex Super Beats (ora 01.00).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: