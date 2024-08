Trupa Vama, amendată la Electric Castle pentru versuri obscene, a recidivat la Untold. „Mai luăm amendă și aici, nu contează. Părinți cu copii nu facem playlist în funcție de festival”. VIDEO

Tudor Chirilă a cântat piesa „Prăbușire”, care conține cuvinte obscene, și la Untold. Nici aici nu ținut cont că în public erau foarte mulți copii. „Părinți cu copii nu putem să facem playlist în funcție de festival, facem playlist-ul în funcție de ce vrem să comunicăm”, a transmis Chirilă.

Trupa Vama a fost amendată pentru versuri obscene la Electric Castle în acest an. Foto: monitorulcj.ro

„Mai lasă-mă să te mai f*t

Să fiu în tine laș și mut

Mai lasă-mă-n tine

Să plâng când ne vine

O dată doar să te mai f*t

Să fiu în tine laș și mut

Sindromul victimă-călău”, spun versurile.

„Am fost amendați pentru această piesă. Este un cântec cu conținut explicit. O să vedeți despre ce e vorba, deci să zicem la refren e ceva nemaiauzit, așa că părinți cu copii nu putem să facem playlist în funcție de festival, facem playlist-ul în funcție de ce vrem să comunicăm. Drept pentru care vă anunțăm disclaimer refren cuvânt naspha, am luat amendă, mai luăm și aici. Nu contează. Ideea e simplă. Noi nu suntem o trupă de hip-hop sau de trap unde conținutul explicit face parte din cultura respectivă, noi putem să ne descurcăm și altfel. Dar câteodată conținutul explicit e ceva care are legătură cu durerea, cântecul următor are legătură cu durerea, bănuiesc cu durerea multora dintre voi și multora dintre noi, cei de pe scenă. Așa că atât s-a putut la refrenul ăsta”, a spus Tudor Chirilă pe scena de pe Cluj Arena în cea de-a doua zi de Untold.

Chirilă a confirmat că trupa Vama a fost amendată la festivalul Electric Castle de la Bonțida pentru aceste versuri.

Ce îi așteaptă pe fani în a doua zi la Untold

În această seară, Mainstage-ul Untold va oferi cel mai așteptat show live al ediției de anul acesta cu legenda rock Lenny Kravitz.

Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Vama, Zerb și Almud sunt numele care au entuziasmat fanii de pe Cluj-Arena în a doua zi de festival.

Organizatorii au început deja pregătirile pentru ediția de anul viitor, când festivalul Untold va celebra a 10-a ediție aniversară. Acest eveniment special va aduce și mai multă magie, surprize și momente memorabile pentru toți participanții.

Pentru a marca această ocazie deosebită, creatorii Untold vor pune în vânzare primele abonamente pentru ediția 2025, începând de sâmbătă, 10 august, de la ora 22.

