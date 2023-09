Ce puteți face sâmbătă la Festivalul WonderPuck?

Cei mici și cei mari sunt așteptați în centrul Clujului să ia parte la evenimentele de sâmbătă, 9 septembrie 2023, din cadrul Festivalului Stradal WonderPuck: spectacole de teatru pentru copii, spectacole itinerante, acrobații aeriene, ateliere, un concert și o tombolă.

Cea de-a doua zi a Festivalului WonderPuck, ediția a 7-a începe cu spectacolul „Neghiniță”, prezentat de Teatrul „Arlechino” din Brașov. Foto: WonderPuck

Cea de-a doua zi a Festivalului WonderPuck, ediția a 7-a începe cu spectacolul „Neghiniță”, prezentat de Teatrul „Arlechino” din Brașov. Micii spectatori sunt așteptați la ora 10 la Scena Mare din Piața Unirii să redescopere împreună povestea micului Neghiniță, cel care a fascinat, de-a lungul timpului, generații întregi de copii, cu pățaniile și aventurile sale.

În aceeași zonă, la ora 12 este programată o premieră. Este vorba de „Olguța și un bunic de milioane”, de Alex Moldovan, în regia Deliei Gavlițchi, prezentat de MiniReactor, spectacol itinerant cu plecare din Piața Unirii.

„Este spectacolul care iese la soare, alături de un personaj care iese din carte și cutreieră străzile orașului și cu un autor care se bagă până și-n spectacol. Are o distribuție grozavă și cere un public pe cinste”, spune regizoarea.

Pe parcursul întregii zile, în Piața Unirii și pe esplanada Muzeului de Artă vor avea loc activități pentru întreaga familie cum ar fi atelierul de IT, atelierul de jonglerie, atelierul de face painting, atelierul de nutriție sau atelierul de lectură al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj.

De asemenea, la atelierele Meșterilor Populari din Cluj cei mici vor învăța să țeasă mărgele, plus câte ceva din tainele olăritului, iar Tünde Szabó de la Ferma de Păpuși îi va învăța să creeze animăluțe din sârmă plușată și să le dea viață pe o mini-scenă.

Între cele mai spectaculoase momente ale celei de-a 7-a ediții a Festivalului Stradal WonderPuck este spectacolul „Peter Pan”, în care artiștii spanioli de la Grupo Puja vor susține un show care se desfășoară la înălțime, deasupra Pieței Unirii, de la ora 20. Acțiunea acestui spectacol are loc la o înălțime de 40 de metri, actorii fiind suspendați de o macara hidraulică.

Participarea la toate manifestările este gratuită.

Programul Festivalului Stradal WonderPuck 2023 de sâmbătă, 9 septembrie 2023:

Scena Mare

10.00 – Neghiniță, Teatrul ,,Arlechino", Brașov RO

12.00 - Un basm mascat - Commedia dell'arte, Compania Les Chobeaux , Cluj RO

19.00 – Tombolă

20.30 – Istoria muzicii pentru copii (și părinții lor), Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici", Trupa Marionete, Arad, musical / toate vârstele / 70'

Scena Mică

16.00 – Capra cu trei iezi, Teatrul de Păpuși ,,Spiriduș", Satu Mare, RO

17.40 Muzicanții din Bremen, Teatrul de Păpuși Puck, Cluj, HU / 4+ / 50'

Podium

14.40 - Momente cu păpuși și marionete, Teatrul de Animație ,,Țăndărică" București, RO / toate vârstele / 30'

17.00 – Zebrar, Magic Puppet, Cluj, RO / 4+

18.30 - Momente cu păpuși și marionete, Teatrul de Animație ,,Țăndărică" București, RO / toate vârstele

19.30 - Trupa Marionetelor, Grande Cantagiro Barattoli, IT/ EN / toate vârstele / 30'

Piața Unirii

11.00 - Trupa Marionetelor, Grande Cantagiro Barattoli, IT/EN / toate vârstele / 30'

12.00 - Olguța și un bunic de milioane, PREMIERĂ / MiniReactor, Cluj, RO / 7+ / 1h 30', spectacol itinerant cu plecare din Piața Unirii

16.30 – Scafandrul, Magic Puppet, Cluj, nonverbal / toate vârstele / 60'

17.40 – Coarne, Marlena Grzeda, PL, non verbal / toate vârstele 30'

19.30 – Coarne, Marlena Grzeda, PL, non verbal / toate vârstele / 30'

20.00 - Peter Pan, Grupo Puja, Spania, non verbal / toate vârstele / 35'

Spectacole itinerante

Piața Muzeului : Biserica Franciscană – Casa Matei – Piața Unirii

10.00 – Coarne, Marlena Grzeda, PL, non verbal / toate vârstele / 30'

17.40 - Trupa Marionetelor, Grande, Cantagiro Barattoli, IT, EN / toate vârstele / 30'

18.30 - Momente - Commedia dell'arte, Compania Les Chobeaux , Cluj non verbal / toate vârstele / 60'

20.30 - Plasticul nu e fantastic, Teatrul StiltLife, NL nonverbal / toate vârstele / 30'

Muzeul de Artă

11.00 Degețica, Teatrul pentru copii și tineret ,,Luceafărul", Iași RO / 3+ / 60'

17.00 Mica Zero, Studioul păpușilor "Up a Tree" , Bulgaria nonverbal / 4+ / 40'

19.00 Cenușăreasa, AnimaArt, Cluj RO / 4+ / 50'

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: