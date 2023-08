Emil Boc, despre avantajele și disconfortul create de UNTOLD: „S-au făcut îmbunătățiri fundamentale de la an la an”

Emil Boc a vorbit despre avantajele și disconfortul create de UNTOLD, dar și despre ce înseamnă acest festival pentru municipiul Cluj-Napoca.

Scena UNTOLD 2023, văzută din dronă / Foto: Facebook - Sergiu Răzvan

UNTOLD își deschide porțile pentru festivalieri de joi, 3 august, după pregătiri intense. În această zi, Emil Boc a vorbit despre ce înseamnă acest festival pentru municipiul Cluj-Napoca, în cadrul unei emisiuni radio.

Primarul susține că oamenii vin la „cel mai sigur festival” din țară, datorită numărului mare de forțe de ordine care vor fi prezente la UNTOLD:

„Nu mi-am luat încă brățara de acces, o să mi-o iau. Cu siguranță o să fiu prezent în dublă calitate, și ca primar pentru că împreună cu colegii mei coordonăm dispozitivul central de desfășurare a evenimentului. Trebuie să ai grijă și de electricitate și de ridicarea gunoaielor, dar și de ordine și siguranță publică.

În primul rând, vreau să știe toți cei care vin la acest festival că vin în cel mai sigur oraș din România, că vin la cel mai sigur festival , că aici sunt în siguranță. Numai dacă ești în siguranță poți să ai posibilitatea să te distrezi, să te simți bine într-o manieră europeană civilizată.

Doi, noi ca și clujeni, ca toți românii, suntem ospitalieri. Tot ce avem mai bun punem pe masă și le oferim celor care vin să se simtă bine, să se simtă ca acasă. Știți bine că eu am numărat în câțiva ani participanți din peste 60 de țări la acest festival. Adică este un mini festival planetar, ca să zic așa. Eu am numărat o dată la festival steagurile de la câte țări am văzut oameni pe stadion, într-o formă sau alta, nu date oficiale. Poate sunt mai multe, dar e o treabă extraordinară. Acest festival, dincolo de rezonanța lui locală, are și una națională, europeană și, de ce nu, mondială. Arată că și în România se poate avea un festival de calitate.

Trei, este un lucru extraordinar să-i vezi pe acești tineri împreună, pentru că muzica oferă acest limbaj universal de conectivitate a oamenilor. Avem nevoie să-i punem pe tineri împreună. Tinerii care vor fi împreună vor dansa sau vor da o bere, vor comunica sau vor fi pe aceeași arenă... ei vor clădi viitorul. Oamenii de la festival sunt cei care vor conduce lumea peste 5, 10, 15, 20 de ani. Trebuie să avem de acum un sentiment de colaborare, respect reciproc, dorință de a trăi împreună. Dacă vom clădi aceste valori, atunci vom avea și pace în viitor. Cel mai important mesaj pe care-l dă... este un festival care unește oamenii, nu divizează", a spus Emil Boc.

Disconfortul creat de UNTOLD și avantajele pentru oraș

Despre disconfortul creat de festivalul UNTOLD, primarul spune că „amprenta” a fost din ce în ce mai mică de la an la an. Iar despre avantajele festivalului, Emil Boc spune că sunt economice, de vizibilitate și verzi, pe lângă distracție:

„Fără a fi incorect, nu pot să nu spun că are și dezavantaje organizarea unui festival de o asemenea amploare la Cluj și am fost atent la fiecare nuanță. Dar cu respect, cu atitudine de colaborare, e loc pentru toată lumea. Avem beneficii - pe de-o parte cele economice (un beneficiu important pentru oraș), mai e un beneficiu de vizibilitate. Avem un disconfort pe care-l creează acest festival, dar am încercat să-l diminuăm și s-au făcut îmbunătățiri fundamentale de la an la an, astfel încât să aibă o amprentă cât mai mică. Pe de altă parte este cel mai verde festival din România, cu siguranță, dacă nu și din centrul și estul Europei. Verde, prin dimensiunea pe care o promovează de protecție a mediului: de la faptul că ai reciclare în tot festivalul, dacă vrei să bei o bere și te întorci cu paharul de platic de la bere, la următorul pahar ai un preț mai mic... Sunt și mulți producători locali, diminuăm amprenta de carbon, că nu sunt aduse de peste mări și țări”, a declarat primarul Clujului.

Edilul a mai evidențiat și faptul că la Cluj avem de toate:

„Omul are nevoie după muncă și de distracție, în diverse forme. Avem și festivaluri folclorice pentru cei care iubesc această muzică, avem Electric Castle aici în apropierea Clujului. E un alt gen de muzică, un alt gen de spectatori, pe care îl susținem. La fel și la Jazz in the Park, care e altă categorie. Avem acum UNTOLD, cu altă categorie de public. Încercăm să acoperim o paletă cât mai largă, să le dăm posibilitatea oamenilor să trăiască viața asta pe care o au pe pământ cât mai frumos cu putință. Clujul este un oraș în care se muncește serios, bazat pe merit, pe oameni profesioniști care-și fac treaba. Atunci trebuie să ai și muncă și distracție. Cum zicem la țară „cine-i bun de una, e bun și de alta!” Și atunci, repet, o dată pe an, fără a fi incorect”, a mai spus edilul.

