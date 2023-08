Organizatori festival: 95% dintre clujeni susțin Untold. Mesaj pentru cei nemulțumiți de zgomot, dar și de închiderea Parcului Central.

Ca în fiecare an, problema închiderii Parcului Central pentru organizarea festivalului Untold, dar și nemulțumirile legate de zgomotul care se aude de la concerte, este readusă în actualitate.

Accesul în Parcul Central e restricționat pe perioada Untold. Foto: monitorulcj.ro

Organizatorii Untold spun că fac eforturi în fiecare an pentru diminuarea poluării fonice și arată că un număr covârșitor de clujeni susțin festivalul.

„Încercăm în fiecare an să diminuăm orice fel de impact care s-ar putea răsfrânge asupra comunității, nu doar cel fonic, ci orice fel de semnale pe care le avem. Marea bucurie e că peste 95% dintre clujeni și comunitatea clujeană susțin și apreciează evenimentul și înțeleg beneficiile aduse orașului, regiunii și țării. De fiecare dată, vor fi și număr mai mic de oameni care vor avea anumite nemulțumiri, dar în fiecare an încercăm să fim atenți la acest lucru. E adevărat, problema deranjului sau zgomotului e o problemă pe care noi o adresăm în fiecare an și încercăm să facem astfel încât să deranjăm cât mai puțin. La scenele care sunt îndreptate către case, blocuri, există bariere fonice pe care în fiercare an încercăm să le adaptăm și să aducem noi generații de astfel de echipament. Încercăm la scenele care sunt amplasate în parc să le îndreptăm în zone care ar afecta cel mai puțin locuitorii în preajmă, volumul să fie unul cât mai aproape de o decență. Cel mai important lucru e acela că peste 95% dintre clujeni din comunitate apreciază și susțin și înțeleg că micile neplăceri sunt mult mai puține decât beneficiile pe care evenimentul le aduce. Beneficiile pe care un astfel de eveniment le pune pe hartă, cu siguranță, sunt mult mai mari decât micile inconveniente”, a spus Edy Chereji, director de comunicare Untold.

În ceea ce privește închiderea parcului, Chereji arată că nu toată suprafața este restricționată.

„Parcul în sine nu e închis în totalitate, e închis doar în perimetrul festivalului. Mai există o bucățică din parc care rămâne deschisă timp de patru zile. De la prima ediție, când închideam parcul timp de o săptămână ca să construim festivalul, am încercat să reducem numărul de zile în care parcul e închis. Colegii din echipa de producție fac eforturi masive pentru a construi festivalul într-un număr de zile în care parcul e deschis, oamenii circulă prin parc, astfel încât clujenii să resimtă cât mai puțin închiderea parcului”, a mai spus Chereji.

Marcel Bonțidean, șeful Poliției Local Cluj, spune că, de la an la an, sesizările privind zgomotul produs de Untold sunt tot mai puține.

„În fiecare an, colegii mei de la Serviciul Control Protecția Mediului, s-au prezentat împreună cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, la sesizările care au fost făcute. Este benefic faptul că de la an la an sesizările s-au redus. Bineînțeles, că și în acest an, dacă vom avea astfel de sesizări vom fi prezenți acolo și vom efectua măsurile necesare, a spus Bonțidean.

