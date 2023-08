Țeapa luată de o româncă în Albania. Prețul vacanței s-a TRIPLAT din senin! „Nerușinare la un hotel de 5 stele”

O româncă și-a luat o țeapă imensă la un hotel de 5 stele din Albania. Cu câteva zile înainte de vacanță, aceasta a fost anunțată ca prețul s-a triplat!

Țeapă cu o vacanță în Albania / Foto: pixabay.com

Deși Albania este o destinație plăcută de români, o femeie și-a luat o țeapă de zile mari cu câteva zile înainte de vacanță. Deși ea și-a rezervat sejurul încă de anul trecut, abia acum au anunțat-o că există o problemă.

Vacanță în Albania. Țeapa luată de o româncă

Cu numai 10 zile înainte de vacanță, o româncă a fost anunțată că prețul cazării la un hotel de 5 zile s-a schimbat. Însă, suma a fost extrem de mare față de cea confirmată de hotel în urmă cu un an, când femeia și-a făcut rezervarea. Prețul vacanței s-a triplat!

De la 700 de euro, prețul la această cazare în vacanță în Albania a ajuns la 2310 de euro, un preț scandalos. Ce a deranjat-o cel mai tare pe româncă a fost, însă, faptul că timp de un an de zile nimeni nu s-a gândit să o anunțe. Așa că, numai cu 10 zile înainte de vacanța în Albania, rezervarea i-a fost anulată și concediul ruinat!

„NU RECOMAND Marina Bay Resort & Casino. Ne-au anunțat cu 10 zile înainte de data rezervării ca prețul lor va fi de 210 euro pe noapte deși aveam rezervare făcută din septembrie 2022. Astfel, în loc de 700 euro per sejur trebuia sa plătim 2310 euro. Rezervările aveau confirmări și la data rezervării și ulterior în luna martie (confirmări cu preț și toate detaliile) când am cerut reconfirmare. Deși avem PDF-uri ce confirma rezervările a 4 camere atât pe booking cât și pe whatup-ul celor de la Marina Bay (nr. care apare și pe site-ul lor) ei susțin cu mare nerușinare că le-a fost spart site-ul când s-au făcut rezervările. Ok, să zicem că facem pe proștii și credem... păi din septembrie nu ați avut timp să ne contactați... sau cum trimiți confirmare în martie cu prețul de 700 euro de pe telefonul Marina Bay. Le-au spart și telefoanele? Așa nesimțire și nerușinare la un hotel de 5 stele, chiar nu mă așteptăm. Menționez că nu suntem singurii în situația asta, încă două persoane au postat aceeași problemă pe alt grup (…) Deși eram pro Albania, în 5 ani singura problema a venit de unde nu te aștepți… tocmai un hotel de 5 stele. Deci un mare NU”, a spus românca pe grupul de Facebook Forum Albania.

