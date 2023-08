Sunteți pregătiți de UNTOLD? Așa arată scena mare a festivalului. FOTO

Mai sunt două zile până când începe UNTOLD, iar muzica va răsuna în Parcul Central și pe Cluj Arena. Scena mare a festivalului este aproape gata.

Scena mare a festivalului UNTOLD de la Cluj Arena, aproape gata / Foto: monitorulcj.ro

Scena mare de la UNTOLD de la Cluj Arena este aproape gata pentru o nouă ediție magică a festivalului clujean, care îl are pe Pheonix ca personaj principal. Totodată, Parcul Central a fost închis deja, fiindcă și acolo se fac pregătiri pentru UNTOLD.

Parcul Central Cluj, închis pentru UNTOLD / Foto: monitorulcj.ro

Festivalul UNTOLD, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din lume, se pregătește să deschidă porțile universului său magic în perioada 3-6 august pentru zecile de mii de fani și pentru cei peste 250 de artiști naționali și internaționali. Experiența din acest an va fi una memorabilă pentru fiecare dintre cele patru zile de festival.

Parcul Central a fost închis. Se fac pregătiri pentru UNTOLD / Foto: monitorulcj.ro

Pentru cea de-a 8-a ediție, creatorii UNTOLD prezintă un nou concept creativ captivant: un uriaș tărâm al bucuriei, de peste 235.000 de metri pătrați, te invită să sărbătorești viața așa cum nu am mai făcut-o până acum.

„O sclipire magică face ca portarul dintre lumea reală și lumea imaginară să devină invizibil și odată ce această sclipire se aprinde, suntem cu toții cuprinși de această bucurie pură. Toate acele mici particule se transformă în ceva spectaculos: un vortex de lumini, unice în felul lor, aflate într-o continuă interacțiune pentru a crea cu adevărat special: un PHOENIX în cele mai vii culori. În timpul celor patru zile de festival, orașul Cluj-Napoca devine epicentrul muzicii și al magiei, aducând împreună cei mai mari artiști și DJ-uri din întreaga lume. UNTOLD reprezintă locul în care iubitorii muzicii se pot conecta cu artiști de top pentru a trăi momente incredibile”, au transmis organizatorii când au prezentat noul concept al festivalului.

În mitologia clasică, Pheonix este o pasăre unică ce a trăit cinci sau șase secole în deșertul arab. După acest timp, Pheonix a ars pe un rug funerar și a renăscut din cenușă cu tinerețe reînnoită pentru a trăi un alt ciclu.

Radu Rus, Head of Production la UNTOLD, a spus într-o conferință de presă organizată marți, 1 august, că scena de pe Cluj Arena e cea mai mare de până acum. Înălțimea scenei de la UNTOLD va avea 32 de metri înălțime și 110 metri lățime.

„Cred că e important de menționat faptul că avem cea mai impresionantă scenă din toți anii. Este cu 5 metri mai înaltă comparativ cu cea din anii anteriori și cu vreo 15 metri mai lată. O să vedeți un joc de lumini, jocul de lumini a fost suplimentat cu 200 de unități, avem mai mulți metri pătrați de ecran LED și cred că dificultatea majoră a fost data de faptul că am împins scena în spate cu 7 metri, am intrat cu ea în tribună, lucru care a făcut să mărim suprafața destinată publicului, ceea ce în mod normal duce la mărirea capacității stadionului în momentul de vârf. Colegii mei sunt cu domnii de la ISU, fac măsurători pentru căile de evacuare, la rândul lor au fost suplimentate, să ajungem la un număr recor de participanți pe suprafața de joc cât și pe stadion. În mod normal, ediția din acest an ar trebui să fie dacă nu cea mai bună, de două ori cea mai bună”, a mai spus cel care se ocupă de producția Untold.

