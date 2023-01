5 momente memorabile de la Electric Castle 2022. Gorrilaz, surpriză cu lăutari pe scena festivalului. VIDEO

Peste 272.000 de participanți au celebrat muzica pe domeniul Castelului Banffy, la cea mai mare ediție din istoria festivalului Electric Castle, în 2022. Organizatorii au „trecut în revistă” momentele memorabile.

Peste 272.000 de participanți au celebrat muzica pe domeniul Castelului Banffy, la cea mai mare ediție din istoria festivalului Electric Castle, în 2022/ Foto: EC - Bereczky Sandor

EC8 a fost o ediție incredibilă și ar fi păcat să nu fie „trecute în revistă” momentele memorabile.

5 zile de festival, 10 scene, 300 de artiști și peste 272.000 de participanți: așa arată bilanțul final al celei de-a 8-a ediții Electric Castle. Ediția cu cel mai divers line-up s-a întors în 2022 acasă, pe domeniul Banffy din Bonțida, și a demonstrat, pentru încă o dată, că nu există granițe reale atunci când muzica devine limbajul nostru comun.

Electric Castle „a trecut în revistă” un top 5 cele mai incredibile momente din cadrul EC8.

Editors

Topul creat de cei de la Electric Castle a fost deschis de trupa Editors.

Ceva ușor, ceva rece. Editors au cântat două dintre cele mai populare cântece ale lor la EC8: Sugar și Munich. Primul este o parte a celui de-al patrulea album al lor, iar „Munich” a fost debutul lor remarcabil. Având în vedere intervalul de timp dintre ei, sunt dovada evoluției constante a trupei de-a lungul anilor.

Enter Shikari

Chiar dacă Enter Shikari a fost „late entry” în line-up EC8, spectacolul lor a fost unul care a depășit așteptările tuturor.

„Nu e de mirare că încă ne face pielea de găină când urmărim acest videoclip. Cel mai bun tip de relație mulțime-artist poate fi văzut chiar acolo”, se arată în articolul citat anterior.

Cu un album nou, dar cu aceeași formulă în componență și o prezență scenică de neegalat care le-a adus și premiul pentru „Cea mai bună trupă live”, Enter Shikari a revenit, după șase ani, pe scena principală Electric Castle.

Aurora

Aurora s-a născut în Norvegia, așa că nopțile reci de la Bonțida probabil nu au fost mare lucru pentru ea, așa cum se poate vedea și din videoclip.

În videoclipul postat de Electric Castle, Aurora a cântat „Runaway”, melodia care a avut norocul să devină un hit TikTok. A doua melodie, „Giving In To The Love”, arată sprijinul pentru diferitele forme pe care dragostea le poate lua. Una dintre ele a fost reacția publicului la spectacolul Aurorei.

Gorillaz

Să-ți vezi artiștii preferați live în concert e o ocazie care merită celebrată, dar să-i asculți fredonându-și cele mai cunoscute versuri pe muzica lăutarilor din țara ta, e cu adevărat un moment unic în viață. Cei peste 63.000 de participanți prezenți la primul concert susținut de Gorillaz în România l-au savurat din plin. Și a asta nu a fost singura surpriză.

Trei dintre cele mai cunoscute și apreciate piese ale lor au electrizat publicul: „Stylo”, pour les connaisseurs, „Feel Good Inc.”, pentru fanii ocazionali și „Clint Eastwood”, pentru absolut toată lumea. A fost un spectacol complex și bine făcut, cu o mulțime de muzicieni aduși de Damon Albarn pentru a transforma lumea virtuală în realitate. 345 de artiști nu au fost de ajuns, așa că a invitat și trupa Șaraimanic pe scenă pentru un solo de acordeon în outro din „Clint Eastwood”.

Twenty One Pilots

Toate spectacolele EC8 au fost memorabile, dar Twenty One Pilots au doborât recordul de audiență, fiind cea mai așteptată trupă. Aici putem urmări cele mai bune momente ale emisiunii lor, cum ar fi Tyler plimbându-se lângă fanii săi în timpul „Ride” sau el cântând „Car Radio” din vârful unei schele, în mijlocul mulțimii.

Twenty One Pilots este o trupă ce trebuie văzute live măcar o dată în viață, pentru a trăi lecții de show și muzică predate pe viu.

Aflați pentru prima dată în România, la Electric Castle, concertul Twenty One Pilots a început în forță cu piesa „Heathens”, soundtrack-ul initial de la filmul Suicide Squad, dar pe fundal, de această dată, au rulat imagini din serialul „Stranger Things”.

EC9, 19 - 23 iulie 2023

Îndrăgitul festival Electric Castle va avea loc în perioada 19– 23 iulie 2023, pe domeniul Banffy din Bonțida, după cum ne-am obișnuit deja.

Electric Castle a anunțat la sfârșitul anului 2022 primele nume care vor urca pe scena festivalului în cea de-a noua ediție.

Astfel, primii artiști anunțați pentru ediția cu numărul 9 al festivalului Electric Castle sunt The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, Pendulum, Peggy Gou, Sigur Rós, Nothing But Thieves, REZZ, YUNG LEAN, Netsky, Tash Sultana, Subcarpați și mulți alții.

