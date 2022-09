A început Florești Fest! Vezi programul pentru întreg weekend-ul. FOTO

Vineri a început Florești Fest, iar pe scena principală în această seară va urca Mihail. Află când cântă Vunk, 3 Sud Est și programul pentru întreg weekend-ul.

A început Florești Fest / Foto: Facebook - Bogdan Pivariu





În acest weekend are loc prima ediție a „Florești Fest”. În cele trei zile de festival vor cânta Mihail, Vunk și 3 Sud Est.

Primarul comunei, Bogdan Pivariu, a anunțat că în cele trei zile de festival vor avea loc evenimente atât în localitatea Florești, cât și în Luna de Sus: „În acest weekend avem sărbătoare mare, acasă în Florești. După o perioadă de pandemie în care, din motive de siguranță, nu am putut să serbăm zilele Floreștiului. În acest an, în acest weekend vom sărbători împreuna prima ediție Florești Fest. Vom avea parte de evenimente educative si culturale pentru toate vârstele. Vor fi 3 zile pline in care pe scena artisti renumiti din diferite genuri muzicale. (...) Asa că ne vedem, începând de vineri, plini de voie bună în spațiile amenajate atât în Florești cât și în Luna de Sus”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu.

Primarul a postat și primele fotografii de la festival:

Programul pe întreg weekend-ul la Florești Fest:

Florești Fest este organizat de Primăria Comunei Florești împreună cu EC Garden.

