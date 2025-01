Full Moon Creative Lab și-a ales participanții. 12 scenariști vor lucra cu producători cunoscuți în lumea cinematografiei.

Full Moon Creative Lab, proiectul destinat autorilor de scenarii pentru seriale de gen: thriller, horror și fantasy a selectat participanții și cele trei proiecte la care se va contribui creativ pe parcursul rezidențelor.

12 scenariști vor lucra cu producători cunoscuți în lumea cinematografiei | Foto: TIFF

Între 1 și 8 decembrie, 12 scenariști europeni au participat la prima rezidență a programului Full Moon Creative Lab 2024 - 2025, dezvoltând creativ proiecte de seriale de gen alături de producători internaționali: Eilon Razkovsky, Arnaud Louvet și Michaela Sabo.

A doua ediție a Full Moon Creative Lab, un program inițiat de Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), este cofinanțată de Uniunea Europeană.

Apelul de înscrieri pentru această ediție a fost lansat în iunie, iar 12 scenariști au fost selectați de juriu dintre peste 80 de aplicații.

Cele trei proiecte selectate sunt:

Normal Porn For Normal People – Hiram Harrington (Irlanda)

– Hiram Harrington (Irlanda) Marciban – Zsuzsanna Bak (Ungaria)

– Zsuzsanna Bak (Ungaria) Under the Mountain – Madeleine Feret Fleury (Franța)

În timpul rezidențelor creative, scenariștii menționați vor fi alăturați de alți 9 colegi din România, Germania, Estonia, Bulgaria și Croația: Matthias Börner (Germania), Lisa Brunke (Germania), Eve Tisler (Estonia), Filip Columbeanu (România), Iveta Stavreva (Bulgaria), Eva Todică (România), Daria Stilin (Croația), Joona Kivirinta (Finlanda), Mile Božičević (Croația).

Facilitatorii care vor lucra cu participanții pe durata rezidenței sunt:

Eilon Razkovsky , producător (Israel)

, producător (Israel) Arnaud Louvet , scenarist și producător (Franța)

, scenarist și producător (Franța) Michaela Sabo, trainer pentru dezvoltare de povești (Slovacia).

Alte întâlniri sunt programate în martie și iunie 2025.

Programul se va încheia cu o sesiune de pitching în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (iunie 2025), unde profesioniști influenți din industrie – producători, agenți de vânzări, reprezentanți ai televiziunilor și platformelor de streaming – vor oferi oportunități pentru ca proiectele să obțină sprijin pe piață.

Full Moon Creative Lab este un atelier creativ anual organizat în Transilvania, care oferă scenariștilor șansa de a-și îmbunătăți abilitățile alături de experți internaționali din industrie. Proiectul urmărește să îmbunătățească procesul creativ al scenariștilor prin conectarea unor cineaști talentați din toate țările Uniunii Europene.

Cine este Arnaud Louvet?

Arnaud Louvet este scenarist și producător francez, stabilit în Florența, Italia. În prezent, dezvoltă un biopic despre Marcel Marceau, celebrul mim francez, scris de câștigătorii Palme d’Or Thomas Bidegain și Noé Debré și regizat de Pierre Schoeller. De asemenea, este implicat ca scenarist în proiecte de seriale pentru platforme, variind de la drame polițiste la producții de epocă.

Ca producător, a dezvoltat o serie de filme și seriale premiate pentru ARTE, SVT și Canal+. Printre titlurile notabile se numără „Lady Chatterley” de Pascale Ferran, câștigător a cinci premii César, inclusiv Cel Mai Bun Film (2007), mini-seria „Virage Nord” de Virginie Sauveur, câștigătoare a premiului pentru Cel Mai Bun Serial la Festivalul de Ficțiune La Rochelle (2014), „Pauline și François”, primul lungmetraj al lui Renaud Fély.

În parteneriat cu Series Mania Institute și Cinéfondation Cannes IFF, Arnaud sprijină formarea noii generații de talente din film și televiziune.

Cine este Eilon Ratzkovsky?

Eilon Ratzkovsky a produs filme de lungmetraj și seriale TV în ultimii 25 de ani, fiind producător-șef și CEO al July August Productions, companie israeliană fondată în 2003.

A produs peste 20 de filme de lungmetraj, inclusiv: „The Band’s Visit” de Eran Kolirin, „Mountain” de Yaelle Kayam, „Zero Motivation” de Talya Lavie, „Seven Days” de Ronit și Shlomi Elkabetz.

De asemenea, a produs mai mult de 12 seriale TV în Israel, unele dintre ele fiind adaptate în versiuni locale în întreaga lume.

În ultimii ani, Eilon a fost trainer pentru TorinoFilmLab și Biennale College Cinema. Este șeful companiei QUIDDITY, specializată în dezvoltarea de drame TV de calitate pentru rețele europene.

Cine este Michaela Sabo?

Michaela Sabo a studiat dramaturgie de teatru la VŠMU (Academia de Teatru și Muzică din Slovacia) și la DAMU (Academia de Teatru din Praga). De asemenea, a studiat scenaristică la UCLA (Los Angeles, 2012) și Serial Eyes (DFFB - Berlin, 2014-2015).

Pe lângă munca sa ca scriitoare, producătoare creativă și executivă de dezvoltare (cinci seriale TV deja difuzate, mai multe proiecte în diferite stadii de dezvoltare), Michaela lucrează și ca trainer pentru dezvoltare de povești, colaborând cu festivaluri precum Sarajevo Film Festival, Serial Eyes – DFFB, Series Mania – Writers Campus sau Torino Lab.

