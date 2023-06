De la Revoluția din România la războaiele duse de SUA. Oliver Stone la TIFF: „Mi-am dat seama că nu pot fi iubit. Filmele mele nu au schimbat nimic”

Controversatul regizor American Oliver Stone consideră România „mai întunecată și mai secretă” decât restul țărilor din Europa de Est și susține că președinții SUA sunt „împotriva oricăror reforme”, iar penitenciarele americane sunt „mult mai rele decât cele din China și Rusia”.

Oliver Stone în discuție cu Mihai Chirilov la Cluj-Napoca în cadrul Festivalului de Film Transilvania. Foto: monitorulcj.ro

Oliver Stone a vizionat, vineri seara, „Libertate”, filmul lui Tudor Giurgiu inspirat din fapte reale și care reprezintă o ecranizare a unor evenimente mai puțin cunoscute, petrecute în decembrie 1989 la Sibiu.

Sâmbătă dimineața, regizorul american s-a întâlnit cu fanii unde a vorbit despre războaiele duse de SUA de-a lungul timpului, controversele în ceea ce îl privește în legătură cu filmele sale, dar și despre filmul cult „Născuți asasini”.

Regizorul american Oliver Stone a semnat zeci de autografe fanilor care s-au strâns într-un număr mare să îl vadă. Foto: monitorulcj.ro

„Am vizitat toate țările est europene, dar niciodată nu am venit în România. Și este o experiență diferită pentru mine. România este mai întunecată, mai secretă și are o istorie foarte interesantă. Am învățat multe vineri seara la proiecție filmului «Libertate» (regizor Tudor Giurgiu – n.r.), un film foarte interesant. Nicolae Ceaușescu a fost portretizat ca tiranul suprem, împreună cu nevasta lui, cel mai rău comunist dintre toți liderii de la acea vreme. Înțeleg din film că vocile cele mai tari au câștigat la revoluție, noii lideri se descurcă, vor fi diferiți de cei de la Revoluție? Aceste întrebări se ridică din film”, a spus Stone.

Legat de cel mai recent film al său, „Nuclear”, o investigație fără precedent despre folosirea energiei nucleare ca alternativă la folosirea combustibililor fosili, Oliver Stone spune că politicienii și marile companii se sperie de cuvântul „nuclear” și i s-au pus multe piedici odată ce filmul a fost lansat pe piață.

„Nicio companie nu a vrut să finanțeze filmul, nici Netflix, este o nebunie, nu le plac energia nucleară, cuvântul «nuclear» îi sperie. Se simt stânjeniți de acest cuvânt, nu acordă atenție subiectul. Am închis totul după Cernobîl, a fost cel mai mare accident din toate timpurile în această industrie, dar dacă ne uităm la diagrame ale gazelor naturale vedem că există industrii mult mai periculoase și cu mai multe victime decât industria nucleară (...) Ne-am distribuit singuri filmul, oameni de afaceri, antreprenori din SUA până în Europa ne-au dat bani să facem filmul cât mai ieftin cu putință, Netflix nu ne-a ajutat, de ce? Nu îți spun niciodată de ce. Preferă să facă documentare despre criminali în serie. N-am avut noroc nici cu distribuirea filmului, așa că am luat filmul și l-am arătat în lume și am stat de vorbă cu oamenii, am participat la conferințe. Trebuie să găsim un distribuitor în Europa, inclusiv în România. Nu avem bani de publicitate, oamenii trebuie să îl vadă și să vorbească despre el, asta e cheia”, a mai spus Stone.

Oliver Stone a susținut, sâmbătă, un masterclass alături de Mihai Chirilov în cadrul TIFF. Foto: monitorulcj.ro

„Filmele mele nu au schimbat nimic. SUA se opun reformelor”

„Filmele mele nu au schimbat nimic. Am făcut trei filme despre Vietnam, am fost acolo, America a aplaudat filmele, apoi a intrat în război cu țara. Când am scos filmul «Plutonul» eram în Panama și am invadat Panama. Apoi am declarat război Irak-ului. Războiul e bun pentru America. Un fost președinte al Argentinei mi-a spus în film că George W. Bush i-ar fi zis că războiul e benefic pentru societate. Războiul înseamnă bani. Este nebunie. George Bush a fost un om periculos. Ne-a făcut să ne întoarcem unii împotriva altora. Suntem noi împotriva lor. Teroriștii. La fel ca România la Revoluție (…) Am făcut un film despre război în Salvador, despre războiul din America Centrală, am exploatat subiectul și a fost dezgustător. Statele Unite erau, din nou, implicate în toată regiunea. SUA, în special în țările latine, se pare că sunt împotriva oricărei reforme”, a mai spus regizorul.

La un moment dat, Oliver Stone a fost întrebat ce consideră mai important, aflarea adevărului sau căutarea adevărului.

„Căutarea adevărului, așa o prostie. Sunt sătul de a pune întrebări. Nu ne ajută cu nimic. Hai să găsim soluții, nu să punem întrebări”, a replicat.

Oliver Stone și Mihai Chirilov au dialogat mai bine de o oră. Foto: monitorulcj.ro

„Născuți asasini”, personificarea răului într-o țară bolnavă

„În 1994, America se afla în plină schimbare, atunci media din SUA a început să o ia razna. Întotdeauna a fost nebună, dar atunci a luat-o razna rău de tot. Știrile sunt ce Departamentul de Stat ne spune că sunt știri, dar la acea vreme a luat amploare un fenoment ce avea în prim plan o brutalitate nemaivăzută, violență, oamenii se omorau între ei în cel mai grotest mod posibil și erau pe prima pagină a ziarelor. Procesul lui O.J. Simpson a fost cel mai profitabil eveniment din istoria televiziune, milioane de dolari se făceau, fiecare rețea de televiziune, fiecare canal rula calupuri de știri despre subiect. Nici nu a contat crima, a devenit un hit. La acea vreme SUA era o societate bolnavă și asta am încercat să reflect în «Natural Born Killers». Am glorificat violența. Am fost dați în judecată pentru acest film, iar cei care ne-au reclamat spuneau că arta și filmul trebuie să protejeze consumatorul, la fel cum acesta e protejat când cumpără orice produs împotriva stricăciunilor”, a mai spus regizorul.

„Pe măsură ce am îmbrătrânit am devenit mult mai furios, nu mai puțin. Am fost un băiat convențional, am vrut să fiu iubit, dar mi-am dat seama că nu pot fi iubit (...) Dacă te uiti la sistem de justiție american, sistemul nostru penal e extrem de punitiv, pedepsește, nu-l interesează reabilitarea sau reforma pedepsei. Cred că există un sistem de izolare în SUA mai rău decât în China sau Rusia. Izolarea îți rupe mintea. Este oribil. Acesta e sistemul închisorilor. Filmul e personificarea răului. Woody Harrelson și Juliette Lewis (protagoniștii filmului «Născuți asasini» – n.r.) sunt îndrăgostiți unul de altul, sunt niște gunoaie albe, fără educație, nu știu nimic, doi idioți, dar sunt nimic comparativ cu ceea ce le face sistemul. Sunt mult mai buni decât sistemul penitenciar, decât mass media, decât poliția. Și acum polițiștii din SUA omoară oameni și scapă nepedepsiți.

Dacă un film e onest va trece testul timpului. Eu sper ca cineva să mă ierte și să-mi organizeze un festival de film, cu toate cele 21 de filme realizate de mine. Momentan, am scoase doar 20 de filme, am încă un film în minte, poate o să-l fac, poate nu (...) Criticii sunt îngrozitori. Am devenit o țintă după filmul «JFK». Am fost un element perturbator. Și nu o să-mi schimb stilul pentru ei, dacă joci după critici, vei muri”, a încheiat acesta.

Oliver Stone a câștigat trei premii Oscar

Controversat și polarizant, Oliver Stone este una dintre cele mai proeminente figuri ale Hollywood-ului din anii '80-'90. A câștigat trei premii Oscar, două ca regizor, pentru „Plutonul” (Platoon, 1986) și „Născut pe 4 iulie” (Born on the Fourth of July, 1989), și unul pentru scenariu, cu „Expresul de la miezul nopții” (Midnight Express, r. Alan Parker, 1979).

De multe ori criticat pentru alegerea subiectelor sale, mai ales după anii 2000, când a realizat documentare despre personalități precum Fidel Castro, Hugo Chávez sau JFK, Stone susține că nu se consideră un cineast politic:

„Consider că filmele mele sunt, în primul rând, drame despre indivizi aflați în lupte personale și mă consider un scenarist înainte de a fi un cineast politic. Mă interesează punctele de vedere alternative. Cred că, în cele din urmă, problemele planetei sunt universale și că naționalismul este o forță foarte distructivă. Dar îmi place anarhia în filme”.

Filmele sale sunt cunoscute pentru imaginile puternice, de multe ori șocante. Stone nu s-a ferit niciodată să pună întrebări incomode: „Idolii mei au fost Luis Buñuel și Jean-Luc Godard. Cu sufletul la gură (1960) a fost unul dintre primele filme care m-a marcat cu adevărat, datorită vitezei, datorită energiei. Se spune că sunt lipsit de subtilitate. Dar avem nevoie, înainte de toate, de imagini care să ne trezească nervii și inima”.

Trei filme de referință, care exemplifică marile teme care au marcat cariera cineastului, au fost proiectate la TIFF: cel mai recent documentar regizat de Stone, „Nuclear Now” (2022) a avut premiera la Veneția.

Programul TIFF a inclus și visceralul „Născuți asasini” (Natural Born Killers, 1994), povestea a doi criminali glorificați de mass-media, bazată pe un scenariu scris de Quentin Tarantino, și „Născut pe 4 iulie” (Born on the Fourth of July, 1989), cu Tom Cruise în rolul unui soldat american în Vietnam, marcat profund de experiența războiului.

Regizorul, scenaristul și producătorul american Oliver Stone va primi, sâmbătă seara, Trofeul Transilvania pentru întreaga carieră.

