Târgul de Nunți Brukenthal (4 – 5 noiembrie), la Avrig (P)

Sâmbătă și duminică (4 – 5 noiembrie 2023), între orele 10 și 17, cortul mare de evenimente amplasat în cadrul complexului baroc Palatul Brukenthal Avrig va găzdui ediția de toamnă din acest an a Târgului de Nunți Brukenthal, unul dintre cele mai importante evenimente de profil organizate în Transilvania.

Persoanele ce se pregătesc pentru cea mai importantă petrecere din viața lor, dar și cei interesați de organizarea unor alte evenimente private (petreceri aniversare, petreceri de firmă, cununii, botezuri etc), au acum ocazia de a lămuri multe dintre aspectele organizatorice, târgul organizat la Avrig constituind locul potrivit unde își dau întâlnire unii dintre cei mai cunoscuți furnizori de produse și servicii pentru asemenea activități.

În cele două zile de început de noiembrie, la Târgul de Nunți Brukenthal veți găsi rochia de mireasă sau de seară potrivită, costumul de mire, pantofii cei mai comozi și eleganți, verighete pe placul vostru, puteți alege furnizorul pentru serviciile foto – video – audio și catering etc., acestea fiind doar câteva dintre ofertele aflate la dispoziția tuturor.

Luând în considerare experiența bogată pe care o avem în organizarea unor asemenea evenimente, vă putem asigura că, prin participarea la această acțiune, veți face un pas important spre nunta sau petrecerea cu adevărat memorabilă. Aici veți întâlni oamenii cei mai potriviți, care vă vor asigura de îndeplinirea tuturor dorințelor și ideilor și vă vor prelua toate grijile legate de importantul eveniment.

Invitatul special al Târgului de Nunți Brukenthal este manechinul și vedeta de televiziune Victor Slav, care transmite următorul mesaj:

„Dragi prieteni, vă propun să ne întâlnim în weekendul 4 – 5 noiembrie într-un loc special din Transilvania – Palatul Brukenthal Avrig – monument istoric din secolul 18, singurul palat cu grădini tematice în stil baroc din Romania! O să petrec un weekend la Avrig, unde are loc și Târgul de Nunti Brukenthal – eveniment care vă prezintă probabil cea mai frumoasă locație de evenimente din Transilvania și oferă o diversitate de servicii și produse de care aveți nevoie când vă uniți destinele și formați o familie! Mă bucur să vă întâlnesc la Avrig, unde o să avem ocazia să ne ridicăm cu balonul în aer pentru o vedere de ansamblu sau să ne plimbăm cu caleașca de epocă Vizitatorii ediției de toamnă din acest an a Târgului de Nunți Brukenthal pot avea parte și de experiențe inedite pregătite de organizatori (plimbarea cu trăsura trasă de cai pe aleile grădinilor complexului, lansarea cu balonul cu aer cald etc), dar și de alte surprize plăcute.

De asemenea, cuplurile participante au posibilitatea de a se înscrie la Marea Tombolă a târgului, norocoșii câștigători urmând a primi un voucher cu valoarea de 3.000 lei, ce constă în organizarea unei cununii în aer liber la Palatul Brukenthal Avrig.

Târgul de Nunți Brukenthal din 4 și 5 noiembrie va fi și ultima activitate din programul „Festivalului Toamnei”.

Cei ce doresc detalii suplimentare, ne pot telefona la numărul 0726234417 sau ne pot scrie la adresa de email office@palatulbrukenthalavrig.ro.

