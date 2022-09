Un urs a omorât 300 de găini în gospodării din Harghita! Autoritățile vor împușcarea sau relocarea animalului

Un urs a omorât aproximativ 300 de găini, în ultimele două săptămâni, într-o comună din Harghita. Autoritățile locale au vrut să-l relocheze sau chiar să-l împuște, dar fără succes.

Un urs a omorât 300 de găini în gospodării din Harghita / Foto: pixabay.com

Un urs a omorât aproximativ 300 de găini, în ultimele două săptămâni, în comuna Sărmaş, autorităţile locale încercând, până acum, fără succes, atât relocarea cât şi împuşcarea acestuia.

Primarul comunei Sărmaş, Valentin Mîndru, a declarat, pentru agerpres.ro, că ultimele pagube au fost produse în noaptea de luni spre marţi, când animalul, un urs de mici dimensiuni, a ucis 60 de păsări, din două gospodării.

„Avem un urs care se ocupă numai de 'găinării', cum se zice, se ocupă de găini. Ne-a omorât undeva la 300 de găini, în decurs de două săptămâni şi jumătate. Am încercat toate metodele legale de a-l înlătura, dar e foarte greu. (...) Aseară (luni seara - n.red) l-am localizat, dar nu l-am văzut, că l-am scăpat din centru, chiar lângă primărie a fost, apoi a trecut peste Mureş, peste calea ferată şi s-a dus în cealaltă parte a comunei, în satul Hodoşa şi acolo a zdrobit, pe la 2,30-3,00, vreo 60 de găini, la vreo două gospodării. (...) Le omoară, nu le mănâncă. Ţi-e groază să te uiţi la ele când ajungi acolo. De două săptămâni aproape ştiu fiecare gospodină când se trezeşte dimineaţa, că mă sună: 'domnule primar, mi-a mâncat găinile'!”, a spus primarul din Sărmaş.

Ursul, foarte greu de prins

Acesta a precizat că de mai multe ori s-a întrunit comisia de intervenţie, constituită potrivit legii, dar nu s-a putut face nimic, întrucât animalul merge de la o gospodărie la alta, parcurge câţiva kilometri şi e greu de prins.

A existat o situaţie în care ursul a atacat comisia de intervenţie, sens în care s-a propus împuşcarea animalului, dar nici acest lucru nu s-a reuşit, întrucât trebuie îndeplinite condiţiile legale.

„În ultimele două acţiuni am propus tranchilizarea şi relocarea, iar într-una din seri a atacat şi comisia şi atunci am propus împuşcarea, dar nu am reuşit. (...) Încă nu am reuşit, pentru că sunt date nişte condiţii în care îl poţi tranchiliza şi împuşca, nu poţi în orice condiţii (...) Nu ai voie să-l împuşti decât în intravilan şi în curte, unde a produs paguba. Şi când ajungem noi, el a fugit, e întuneric, noapte. Dacă nu ne lasă ziua să îl căutăm şi să-l găsim, noaptea nu se poate, asta e”, a explicat Valentin Mîndru.

Primarul bănuieşte că ursul ar fi fost crescut la orfelinatul din zona Bălan, întrucât este obişnuit să mănânce de la găini doar picioarele, capul, gâtul şi câteva organe.

El a adăugat că în continuare se caută soluţii pentru rezolvarea problemei, mai ales că oamenii din sat sunt foarte nemulţumiţi de această situaţie.

