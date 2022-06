Dan Petrescu se simte nerespectat la Cluj: „Nu am mâncat o dată gratis la un restaurant în Cluj”

Dan Petrescu a declarat într-un podcast că se simte nerespectat la Cluj-Napoca și a făcut o comparație între tratamentul primit în România și cel din Marea Britanie.

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj. FOTO: Captură ecran CFR Cluj TV



Dan Petrescu este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria lui Chelsea Londra și în prezent antrenorul cu cele mai multe titluri de campion în Liga 1. „Bursucul” a fost invitat la podcastul lui Mihai Bobonete și a declarat că nu se simte apreciat în Cluj-Napoca, deși a adus multă glorie echipei CFR Cluj.

„Românii nu știu să aprecieze, te bagă în seamă abia după ce mori. Am fost cu actuala soție la Londra, am participat la un turneu cu Chelsea old boys. A văzut că mă știe toată lumea. Un homeless (n.r. om al străzii) și-a dat haina jos și m-a luat în brațe: «SuperDan, nu se poate așa ceva!». Mie, unuia, mi s-a făcut pielea de găină.

Tot așa, am fost la un restaurant, Scalini, cel mai bun din Londra, n-am plătit nimic, plăcerea lor! Mi-am luat cea mai scumpă valiză, la fel. La noi? Niciodată! Doar înjurături. De zece ani merg la același restaurant, o dată nu am avut o masă gratis! O geantă, nimic... Nu știm să apreciem valorile, pe Hagi, Nadia, Năstase, Țiriac”, a spus Dan Petrescu, la emisiunea lui Mihai Bobonete.

