Coadă URIAȘĂ la casa de bilete de la BT Arena! Clujenii, dornici să ajungă la meciul U-BT Cluj - Ludwigsburg. FOTO

Ultimele 100 de bilete pentru meciul decisiv de marți, 19 aprilie, dintre U BT Cluj-Napoca și MPH Riesen Ludwigsburg au fost puse în vânzare la ora 12:00. Fanii „studenților” s-au pus la coadă încă de la ora 08:00.

Sursă foto: Paul Gheorgheci - Facebook

Clujenii s-au pus la coadă încă de la ora 08:30 pentru a putea prinde unul dintre ultimele 100 de bilete pentru meciul din această seară dintre U BT Cluj-Napoca și MPH Riesen Ludwigsburg.

Unii dintre clujeni și-au luat și scaunele cu ei pentru a trece mai ușor peste timpul de așteptare.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

U-BT Cluj, meci decisiv cu Ludwigsburg

U-BT Cluj-Napoca se va duela marți, 19 aprilie, de la ora 19:00, cu MPH Riesen Ludwigsburg în meciul 3 din sferturile de finală ale Champions League. În tur, baschetbaliștii lui Mihai Silvășan au câștigat pe teren propriu cu scorul de 76-73. Patrick Richard a fost cel mai bun marcator al U-BT Cluj, prin cele 14 puncte. S

Returul s-a desfășurat săptămâna trecută în Germania, iar trupa pregătită de John Patrick a impresionat prin agresivitate și combativitate sub panou. Astfel, MPH Riesen s-a impus cu scorul de 95-72. MVP-ul echipei din Germania a fost Justin Simon totalizând 17 puncte, 9 recuperări și 4 pase decisive.

„Este un meci decisiv, cu o încărcătură aparte. Este cel mai important meci din actualul sezon până la ora actuală. Jucăm cu o echipă foarte bună, toată lumea a văzut asta. În primele două partide am avut probleme să trecem de apărarea lor agresivă. Sunt foarte buni și la recuperări ofensive. Încercăm să corectăm aceste lucruri, să fim mai buni și cu ajutorul celor 10.000 de oameni care vor fi prezenți în sală ne dorim să obținem victoria și calificarea în Final Four.

Inițial nu ne-am pus multe obiective, am vrut doar să intrăm în grupe. Apoi am luat-o pas cu pas, am fost competitivi și am încercat să câștigăm fiecare meci. Această mentalitate a funcționat și ne aflăm la un joc distanță de Final Four”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

Sursă foto: Paul Gheorgheci - Facebook

CITEȘTE ȘI: