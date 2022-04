Lincar, nemulțumit de jocul prestat de Universitatea Cluj la Slobozia: „Am fost foarte slabi în primele 20 de minute”

Erik Lincar, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, este nemulțumit de cum a jucat echipa în primele 20 de minute de la Slobozia.

Erik Lincar în meciul Slobozia - „U” Cluj

Universitatea Cluj a remizat duminică, 2-2, pe terenul celor de la Unirea Slobozia, într-un meci în care echipa antrenată de Erik Lincar a primit primele goluri în 2022.

Slobozia a dominat începutul de meci și avea să înscrie în minutul 13 prin Afalna, după ce gazdele au mai ratat două ocazii bune în primele 10 minute. Clujenii au intrat în joc în minutul 27, atunci când Tescan a fost faultat în careu și a obținut o lovitură de la 11 metri. Un minut mai târziu, Ely a transformat cu siguranță de la punctul cu var.

Repriza secundă a început excelent pentru ardeleni. Valentin Alexandru a marcat în minutul 47 cu o lovitură liberă executată perfect de la marginea careului. Scorul final avea să fie stabilit de Răzvan Greu, autor al unui gol marcat în urma unui corner.

Erik Lincar nu a fost deloc mulțumit de jocul prestat de echipă la Slobozia, dar își spune speranțele într-o evoluție mai bună la duelul cu Steaua.

„Astăzi am prestat un joc modest. Nu ne-a ajutat nici terenul, vântul. Nu ne-am adaptat. Mai ales primele 20 de minute chiar am fost foarte, foarte slabi. Pe parcurs am reușit să mai echilibrăm jocul. Am avut în repriza a doua acea reușită a lui Vali Alexandru de excepție. Știam de forța lor la fazele fixe și nu am reușit să anulăm acel corner din care a ieșit golul egalării. E un teren dificil, unde, după cum spuneam, se câștigă foarte greu. Cred că Slobozia va fi tot timpul extrem de determinată. Joacă acasă. Se crează o atmosferă și ați văzut câtă lume a fost la meci. Îmi pare rău că nu am reușit să marcăm și noi din faze fixe, că am făcut-o foarte bine anul acesta, în etapele care s-au scurs. Noi am jucat două jocuri în deplasare. E un punct și e foarte important să jucăm mult mai bine acasă și să ne câștigăm punctele. Echipele sunt foarte bune, jocurile sunt echilibrate și totul ține de detalii.”, a declarat Erik Lincar după meci.

