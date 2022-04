„U” Cluj - Unirea Slobozia 2-2. „Studenții” se întorc cu un punct din deplasare

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate meciul cu Unirea Slobozia în etapa cu numărul 2 din play-off-ul din Liga a 2-a. Scor final 2-2.

„U” Cluj - Unirea Slobozia 2-2. Studenții se întorc cu un punct din deplasare/ Sursă foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Universitatea Cluj a remizat cu Unirea Slobozia, scor 2-2 (1-1), duminică, în deplasare, în etapa cu numărul 2 din play-off-ul din Liga a 2-a.

Scorul a fost deschis de către gazde în minutul 13, prin Christ Afalna.

„Studenții” nu s-au lăsat mai prejos și au egalat scorul în minutul 28 prin Ely Fernandes. Scorul pauzei la Slobozia a fost 1-1, în urma unei reprize în care „U” Cluj a părut o altă echipa față de cea din primele meciuri ale anului.

În debutul reprizei secunde, Valentin Alexandru a executat foarte bine o lovitură liberă în minutul 47, fără speranță pentru portarul advers, Ionuț Poiană.

Surpriza pentru „U” Cluj a venit în minutul 72, când gazdele au profitat de o lovitură de colț și chiar dacă Gorcea a respins execuția lui Coadă, Răzvan Greu a fost pe fază și a înscris un gol pentru Unirea Slobozia, egalând scorul.

Formația antrenată de Erik Lincar se întoarce cu un singur punct din deplasarea de la Slobozia.

„Astăzi am prestat un joc modest. Nu ne-a ajutat nici terenul, vântul. Nu ne-am adaptat. Mai ales primele 20 de minute chiar am fost foarte, foarte slabi. Pe parcurs am reușit să mai echilibrăm jocul. Am avut în repriza a doua acea reușită a lui Vali Alexandru de excepție. Știam de forța lor la fazele fixe și nu am reușit să anulăm acel corner din care a ieșit golul egalării. E un teren dificil, unde, după cum spuneam, se câștigă foarte greu. Cred că Slobozia va fi tot timpul extrem de determinată. Joacă acasă. Se creează o atmosferă și ați văzut câtă lume a fost la meci. Îmi pare rău că nu am reușit să marcăm și noi din faze fixe, că am făcut-o foarte bine anul acesta, în etapele care s-au scurs.

Noi am jucat două jocuri în deplasare. E un punct și e foarte important să jucăm mult mai bine acasă și să ne câștigăm punctele. Echipele sunt foarte bune, jocurile sunt echilibrate și totul ține de detalii”, a declarat Erik Lincar la finalul partidei.

Universitatea Cluj are un program dificil în această perioadă și va fi nevoită să se dueleze săptămâna viitoare cu CSA Steaua. Trupa din București vine pe 7 aprilie la Cluj-Napoca, într-un meci care va atrage toate privirile în Liga a 2-a.

