Mario Camora, despre criticile primite la echipa națională: „Familia mea a suferit cel mai mult”

Mario Camora a vorbit despre debutul la echipa națională și valul de critici pe care a trebuit să îl înfrunte.

Mario Camora în tricoul echipei naționale. Foto: Federația Română de Fotbal

Căpitanul celor de la CFR Cluj a obținut cetățenia română și a fost deja selecționat în mai multe rânduri la echipa națională. Camora a avut însă de înfruntat multe critici după primul meci în tricoul României.

”Eu eram pregătit pentru tot ce s-a întâmplat, dar îmi era mai greu să explic familiei ce se întâmplă. Pentru mine nu mi-a fost teamă, ci pentru familie. Eram conştient că o să fiu convocat. Eu nu am jucat pentru România pentru un transfer, unde să merg la 33 de ani? La Barcelona? A fost un moment de mândrie pentru mine, pentru că am ajuns la naţională. Mulţi nu au această oportunitate, iar eu am avut-o. Le mulţumesc celor de la FRF, lui Mirel Rădoi că au avut încredere în mine. E preţul pe care îl plăteşti ca persoană publică. Eu mi-am asumat acest preţ. Familia mea a suferit însă mai mult decât mine. Dar nu-mi pare rău şi când o să fiu concovat, o să merg la naţională. Eu sunt român”, a spus Mario Camora la Look Sport.

Mario Camora a devenit primul jucător român naturalizat care a îmbrăcat tricoul echipei naționale.

