U-BT Cluj a fost învinsă de CSO Voluntari în Liga Națională de baschet. Ilfovenii au obținut o victorie „la limită”

CSO Voluntari a învins U-BT Cluj-Napoca, scor 84-81, într-o partidă restantă din cadrul etapei a 4-a în sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet masculin și care ar fi trebui să se dispute în toamna lui 2021.

U-BT Cluj-Napoca a pierdut meciul în deplasare disputat pe terenul celor de la CSO Voluntari cu scorul 84-81.

Todderick Gotcher a fost cel mai bun jucător al echipei CSO Voluntari cu 19 puncte, plus 2 recuperări și o pasă decisivă. De la ardeleni s-a făcut remarcat Brandon Brown cu 20 de puncte, 3 recuperări și o pasă decisivă.

„A fost un meci foarte disputat. Puteam și noi să câștigăm. Îi felicit pe ei pentru că au făcut-o, ne-am luptat în permanență. În a doua repriză ne-au condus destul de multe minute, nu am găsit drumul spre coș. Totuși, îi felicit pe băieți pentru felul în care s-au luptat. Am avut șansa să trimitem meciul în prelungiri. Nu ne încântă faptul că am pierdut, este doar un meci. Ne-a lipsit Stipanović, însă nu căutăm scuze. Trebuie să ne recuperăm repede, peste două zile ne așteaptă o nouă partidă complicată”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

În urma rezultatului, după 24 de meciuri jucate, campioana României rămâne liderul clasamentului, cu 46 de puncte, dar este la un punct diferență de CSO Voluntari (24 meciuri, 45 puncte).

După meciul cu Voluntari, U-BT Cluj-Napoca este nevoită să se deplaseze în Trivale. Baschetbaliștii lui Mihai Silvășan vor juca joi seara, 31 martie, cu BCM Pitești, formație aflată pe locul al treilea în clasamentul din Liga Națională de Baschet.

Cele două partide din această săptămână vor fi ultimele înaintea disputei cu Ludwigsburg din Basketball Champions League.

Clasament

1. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 46 puncte (24 jocuri)

2. CSO Voluntari 45 p (24 j)

3. FC Argeş Piteşti 44 p (25 j)

4. SCM „U” Craiova 40 p (24 j)

5. CS SCM OHMA Timişoara 38 p (23 j)

6. BC CSU Sibiu 38 p (25 j)

7. CSM CSU Oradea 37 p (22 j)

8. CSA Steaua Bucureşti 37 p (26 j)

