Universitatea Cluj începe în forță sezonul 2026-2027. „Studenții” joacă în patru competiții diferite.

Pentru prima dată în istoria clubului, Universitatea Cluj va juca, într-un sezon, în patru competiții oficiale diferite.

Început de sezon încărcat pentru Universitatea Cluj | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Universitatea Cluj va evolua în patru competiții oficiale diferite în sezonul 2026-2027.

Stagiunea 2026-2027 bate la ușă, iar acest sezon aduce două premiere istorice pentru clubul de fotbal Universitatea Cluj.

„Odată cu a 61-a participare în prima ligă a fotbalului românesc, în formatul campionatului cu meciuri tur-retur „U” Cluj se pregătește să consemneze două premiere inedite. Pe de-o parte, va fi prima dată în istoria lui „studenților” când vor participa în același sezon în patru competiții oficiale diferite”, a anunțat clubul, sâmbătă, 27 iunie 2026.

Este vorba despre competițiile:

UEFA Europa League

Superliga României

Cupa României

Supercupa României

Ar fi și prima dată când meciul de debut din primul eșalon va fi al patrulea disputat de Universitatea Cluj în începutul de stagiune, după „dubla” cu Dinamo Kiev și meciul cu trofeul pe masă de la Craiova.

Angrenată în ediția a 89-a a primei ligi în format divizionar, „U” va începe stagiunea de Superligă pe teren propriu pentru prima dată de la revenirea pe principala scenă a fotbalului românesc.

Potrivit clubului, din 2022 și până acum, „U” a fost oaspete în fiecare rundă inaugurală și nu a pierdut niciodată, înregistrând o victorie (4-1 vs Metaloglobus, 2025-2026) și trei remize (1-1 vs FCSB, 2022-2023; 1-1 vs Petrolul, 2023-2024; 1-1 vs FCSB, 2024-2025). Acestei serii i se adaugă încă un rezultat de egalitate, 0-0 cu ASA Târgu-Mureș, din sezonul 2014-2015, ultimul al „studenților” în prima ligă înainte de renașterea din 2016.

Chiar și așa, până la meciul cu Farul, din perioada 17-20 iulie, FC Universitatea Cluj va mai juca trei partide oficiale în două competiții separate. În UEFA Europa League, va avea de disputat „dubla” cu Dinamo Kiev din turul 1 al preliminariilor (9, respectiv 16 iulie), iar între aceste două meciuri, „U” va evolua la Craiova în SuperCupa României (12 iulie), ceea ce face ca debutul în Superligă să fie abia al patrulea joc oficial din începutul de sezon pentru „Șepcile roșii”, marcând o premieră istorică, au precizat reprezentanții clubului.

În această situație, odată cu primul meci din Cupa României, care va avea loc în luna octombrie a acestui an, „U” va bifa, tot pentru prima dată, partide oficiale în patru competiții diferite în cadrul aceleiași stagiuni, trei pe plan intern și una pe plan european.

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