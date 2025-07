Sabău, cu gândul și la returul cu Ararat înaintea meciului de la Craiova: „Foarte important e cel de joi”

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc în etapa a 3-a din Superligă. În Bănie, oltenii au pierdut un singur meci în 2025 și au adunat, la fel ca ardelenii, 4 puncte după primele două etape.

Sabău, la conferința de presă dinaintea partidei | Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Totuși, focusul ambelor echipe pare a fi, mai degrabă, asupra parcursului din cupele europene decât asupra partidei de luni seară. Oltenii trebuie să-i învingă pe cei de la Sarajevo după ce au pierdut în Bosnia, scor 1-2, în timp ce elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au remizat pe terenul celor de la Ararat-Armenia, 0-0.

La conferința de presă premergătoare meciului, tehnicianul lui „U” Cluj a acuzat starea de prospețime din cadrul lotului, dar a precizat și că rezultatul de la Craiova nu este atât de important pe cât va fi jocul prestat în teren.

„A fost o perioadă dificilă în sensul că ne-am întors imediat după joc (din Armenia n.red), am ajuns vineri dimineața, am avut o zi de refacere, sâmbătă dimineața ne-am urcat în autocar și am mers încă 7 ore.

Trebuie să găsesc jucătorii care pot să alerge, jucătorii care pot să ducă un astfel de joc din punct de vedere fizic. Sunt mari probleme cu privire la fundașii centrali, iar în situația asta trebuie să găsesc jucătorii care sunt capabili să lupte.

Nu mă preocupă atât de mult rezultatul, ci cum vom arăta noi ca stare de spirit. Avem mulți jucători noi, trebuie să-i integrez cât mai repede, să se simtă parte din această familie, din ce înseamnă „U”, ceea ce nu e ușor pentru mine.

N-aș vrea ca jucătorii să înțeleagă greșit mesajul meu, ne interesează foarte mult meciul, dar foarte important este un singur meci, cel de joi”, a declarat antrenorul înaintea meciului.

Cele două echipe și-au împărțit punctele în play-off-ul sezonului trecut. Craiovenii au câștigat pe teren propriu, scor 3-0, în timp ce învingătoare la Cluj a ieșit „U”, 2-1.

