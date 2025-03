Alex Chipciu, încrezător înaintea derby-ului cu CFR: „Suntem pregătiți, toată lumea așteaptă meciul"

Alexandru Chipciu se pregătește de al șaselea derby al Clujului în calitate de jucător al Universității Cluj.

Universitatea Cluj se pregătește de al treilea meci cu CFR din acest sezon, programat luni, de la ora 20:30.

Înaintea acestei confruntări, căpitanul „Șepcilor roșii", Alexandru Chipciu, a analizat adversarul și a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre starea din vestiar și a punctat importanța susținerii din tribune pentru o nouă victorie în derby-ul Clujului.

„Vestiarul e pregătit, e pregătit și fizic, pentru că am înțeles că au făcut antrenamente bune cu Mister cât au rămas aici. Și din punct de vedere psihic, erau pregătiți oricum, pentru că am jucat de două ori cu CFR, avem un ascendent moral față de ei de la ultimele meciuri. Suntem pregătiți, toată lumea așteaptă meciul. Nu cred că va fi mai greu ca în sezonul regular, pentru că și acelea au fost grele. Au fost meciuri echilibrate, am dat și noi și ei goluri multe. Am exploatat la maxim fazele fixe când am jucat contra lor. Sunt o echipă agresivă și probabil că vor face același lucru ca în celelalte meciuri, mă refer că schimbă 4-3-3-ul pe care îl joacă de obicei și se apără om la om. Vor căuta să fie agresivi și dacă vor juca ce jucăm și noi, duelul va fi cel mai important și sperăm să fie de partea noastră. Pare că sunt în cea mai bună formă a lor, sperăm ca și noi să fim în cea mai bună formă a noastră și să câștigăm acest meci.

Cu siguranță va fi un meci echilibrat, cum au fost și celelalte. Pentru ei, orice pas greșit e un dezastru, să nu ia campionatul, iar noi trebuie să profităm de asta și să întoarcem lucrurile în favoarea noastră. În anii trecuți, CFR părea mai puternică în apărare și producea mai puțin ofensiv. Acum, nu se pare că produce foarte mult ofensiv, dau foarte multe goluri și automat, având mulți jucători de profil ofensiv în echipă, iau și multe goluri, chiar dacă au jucători de calitate și în apărare. Pentru mine și pentru meci, e foarte bine că sunt ofensivi, pentru că și noi vrem să jucăm fotbal și asta înseamnă că o să fie un meci cu goluri. Sperăm să fie iar șansa de partea noastră”, a declarat Alex Chipciu.

Chipciu se bazează din noi pe sprijinul fanilor la partida de luni seara.

„Publicul mereu ne ajută, mai ales în meciurile cu CFR, când stadionul e plin. Minusul nostru e că avem pista și nu e stadionul foarte apropiat de teren. Chiar pare ciudat, că la televizor zici că sunt 30 de oameni în tribuna, dar de fapt sunt 7-8.000. Ei sunt acolo mereu, au fost și când echipa a fost în liga a patra, a treia, a doua. Ei au ținut, cu siguranță, clubul în viață. Ce am trăit după meciul câștigat aici, cum ne-au așteptat suporterii și ce emoții aveau, cred că asta e cel mai important, dincolo de faima personală, bani și așa mai departe. Motivul de a face ceva pentru alți oameni îți dă cea mai mare putere posibilă și merită să facem asta”, a adăugat Chipciu.

