Simona Halep, aproape de retragerea din tenis? „Îmi trece prin cap foarte des acest lucru”

Înaintea debutului de la Transylvania Open 2025, Simona Halep a mărturisit că se gândește să se retragă definitiv din tenis.

Simona Halep, aproape de retragerea din tenis?| Foto: Simona Halep - Facebook

Revenirea Simonei Halep în circuitul WTA este pe cale să se producă în intervalul 3 – 9 februarie 2025, când la Cluj-Napoca este programat turneul Transylvania Open.

Constănțeanca a primit un wildcard pentru tabloul principal al competiției din categoria WTA 250.

Se retrage Simona Halep din tenis?

La plecarea spre Cluj, Halep a oferit a vorbit pe aeroport despre dificultățile cu care se confruntă din cauza accidentărilor care i-au marcat cariera, dar și despre posibilitatea de a se retrage din sport.

„(Te gândești la retragere-n.red.) Bineînţeles, şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.

Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar, nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri.

Genunchiul îmi dă în continuare bătăi de cap pentru că e o ruptură de cartilaj şi nu e uşor de gestionat. În momentul de faţă nu mă doare, dar nici nu am avut meciuri oficiale. Acolo este problema. Nu știu dacă îmi e frică să forțez, dar când am dureri este foarte greu să joc la un nivel înalt.

Nu știu (programul după Cluj-n.red.) absolut nimic, Cluj a fost o prioritate și mă bucur că sunt prezentă”, a declarat Simona Halep, potrivit GSP.ro

