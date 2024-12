Forfait. Simona Halep a anunțat că se retrage de la două turnee. Jucătoarea, așteptată la Cluj!

Simona Halep ar fi trebuit să înceapă anul 2025 în forță, dar a anunțat că nu va juca la Auckland, nici la Australian Open.

Simona a anunțat că resimte dureri la genunchi și la umăr.| Simona Halep - Facebook

Simona Halep nu va mai participa la Auckland și Australian Open

Auckland Open urmează să se dispute în perioada 30 decembrie - 5 ianuarie, iar Simona Halep primise wild card și ar fi trebuit să participe. Apoi, ar fi urmat să ia parte la Australian Open (12 - 26 ianuarie).

Sportiva a participat recent la turneul amical World Tennis League, la Abu Dhabi, iar problemele medicale îi dau din nou bătăi de cap.

Se pregătește pentru Cluj

Halep a precizat că își dorește să se recupereze la timp pentru a participa la Transylvania Open. Turneul de la Cluj-Napoca va avea loc în perioada 5-11 februarie.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Simona a anunțat că resimte dureri la genunchi și la umăr și că nu va mai putea participa la cele două turnee.

„Vă salut, prieteni. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă dau o mică veste. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate am simțit din nou dureri și genunchi și la umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului. Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată. Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a scris Simona Halep.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: