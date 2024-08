CFR Cluj și Universitatea Cluj, sancționate de FRF pentru incidentele de la derby-ul Clujului

Cluburile CFR Cluj și Universitatea Cluj au fost sancționate de Comisia de Discplină a Federației Române de Fotbal pentru incidentele de la derby-ul Clujului.

CFR Cluj și „U” Cluj, sancționate de FRF pentru incidentele de la partida disputată în Gruia|Foto: LPF

Comisia de Disciplină a FRF a dispus, miercuri, sancțiuni pentru cluburile CFR Cluj, „U” Cluj, Dinamo București. De asemenea, căpitanul FCSB, Darius Olaru, a fost sancționat pentru incidentul din partida cu Poli Iași.

Sancțiuni pentru „U” Cluj și CFR Cluj pentru meciul din Gruia

CFR Cluj și Universitatea Cluj s-au ales cu câte o amendă pentru incidentele petrecute la derby-ul din etapa a 4-a, încheiat cu victoria „studenților”, scor 3-2, în Gruia, potrivit LPF.

Astfel, ca urmare a incidentelor de la meciul CFR Cluj – Universitatea Cluj, gazdele au fost penalizate cu 10.000 de lei, iar oaspeţii cu 5.000 de lei.

„FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, arată sursa citată.

În februarie 2024, CFR Cluj și „U” Cluj au fost sancționate de FRF cu 5.000 de lei, respectiv 22.500 de lei, în urma partidelor jucate în etapele 25 și 26 ale sezonului trecut din campionat,

Clubul Dinamo București a fost sancționat în urma partidei disputate cu Poli Iași. Iar, Darius Olaru, mijlocașul celor de la FCSB, a primit două etape de suspendare, după eliminarea din meciul cu Poli Iași.

