U-BT Cluj, 5 victorii și 5 înfrângeri în EuroCup. Mihai Silvășan, antrenorul echipei: „Din punctul nostru de vedere, sunt puțin dezamăgit”

U-Banca Transilvania ajunge la un bilanț de 5 victorii și 5 înfrângeri în BKT EuroCup, după ce am pierdut partida de marți seara cu Cedevita Olimpija Ljubljana.

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de echipa slovenă Cedevita Olimpija Ljubljana, cu scorul de 103-96 (24-23, 26-23, 25-17, 28-33), marţi seara, în Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

În ciuda unui reviriment în ultimul sfert, campioana României s-a recunoscut învinsă la Ljubljana.

Slovenii au câştigat şi la Cluj-Napoca, tot la o diferenţă de şapte puncte, 93-86.

De la „U” s-au remarcat Mareks Mejeris, cu 17 puncte, 3 recuperări, 4 pase decisive, Zavier Simpson, 16 p, 4 pd, Dennis Seeley, 14 p, Sasu Salin, 10 p, Zach Hankins, 10 p, 6 rec, Adam Mokoka, 14 p, 4 pd.

Devin Robinson a fost MVP-ul gazdelor, cu 25 p, 5 rec, susţinut de Brynton Lemar, 23 p, 4 rec, Devante Jones, 15 p, Aleksej Nikolic, 12 p, Jaka Blazic, 15 p, 7 rec. Andrija Stipanovic (ex-U) a reuşit 5 p, 5 pd.

„Felicitări echipei din Ljubljana pentru victorie, au meritat-o cu siguranță. Din punctul nostru de vedere, sunt puțin dezamăgit. Nu mă refer aici la faptul că am pierdut, se mai întâmplă în această competiție și nu suntem o echipă perfectă. Mai degrabă sunt nemulțumit de felul cum am arătat pe teren. Nu am avut determinarea necesară, nu ne-am luptat suficient, în special la recuperare. Nu se întâmplă prea des acest lucru, să pierdem categoric lupta la recuperare. De aici pot trage concluzia că nu am avut mindset-ul potrivit, așa că sunt nemulțumit. Trebuie să învățăm din asta, să mergem mai departe. De abia a început returul, mai sunt multe meciuri. Luăm totul pe rând, cu gândul de a progresa. Trebuie să fim mai buni și mai consistenți!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.

