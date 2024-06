U-BT Cluj continuă în EuroCup pentru al treilea sezon consecutiv

U-Banca Transilvania va participa, pentru al treilea an la rând, în BKT EuroCup.

U-Banca Transilvania va participa, pentru al treilea an la rând, în BKT EuroCup. Drept urmare, jucătorii se vor întrece din nou în a doua competiție ca valoare, primele meciuri urmând a se disputa în perioada 24-25 septembrie. Ulterior, sezonul regulat se va încheia pe 5 februarie.

Baschetbaliștii clujeni au avut un sezon european de excepție, reușind să încheie pe locul secund în grupa B. Astfel, am mers direct în sferturile de finală. Totodată, am impresionat din nou prin prisma publicului, având cea mai mare medie de spectatori. În plus, Emi Cățe și Patrick Richard au fost aleși în a doua echipă ideală a întrecerii.

Astfel, U-Banca Transilvania nu putea lipsi din viitoarea ediție a BKT EuroCup. Iată și celelalte formații participante, în ordine alfabetică:

7bet-Lietkabelis Panevezys (Lituania)

Aris Midea Salonic (Grecia)

Bahcesehir College Istanbul (Turcia) Besiktas Emlakjet Istanbul (Turcia)

Buducnost VOLI Podgorica (Muntenegru)

Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenia)

Dolomiti Energia Trento (Italia)

Dreamland Gran Canaria (Spania)

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Israel) Hapoel Shlomo Tel Aviv (Israel)

JL Bourg-en-Bresse (Franța)

Joventut Badalona (Spania)

Ratiopharm ULM (Germania)

Trefl Sopot (Polonia)

Turk Telekom Ankara (Turcia)

U-Banca Transilania Cluj-Napoca

Umana Reyer Veneția (Italia)

Valencia Basket (Spania)

Veolia Towers Hamburg (Germania)

Wolves Twinsbet Vilnius (Lituania)

