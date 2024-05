Cristi Balaj ar putea să revină ca președinte la CFR Cluj: „Dan Petrescu a fost cel care a insistat să vin și prima dată la CFR Cluj”

Cristi Balaj ar putea să revină ca președinte la CFR Cluj, după întoarcerea lui Dan Petrescu pe banca „feroviarilor.”

Fostul președinte de la CFR Cluj a precizat că Dan Petrescu a fost cel care a insistat să vină și prima dată la echipa clujeană.

„Până la urmă, Dan Petrescu a fost cel care a insistat să vin și prima dată la CFR Cluj. Avem o relație de respect, din punctul meu de vedere. Simțeam nevoia să iau o pauză, mi-am făcut și analizele. Era foarte sufocant pentru mine să stau de-o parte. Nu știu, e un subiect pe care nu-l comentez sau discut la televizor. Am o pauză, pe care am solicitat-o, pe care o și merit. Peste tot pe unde am muncit, indiferent că am fost la ANAD, care erau pe punctul de a pierde conformitatea, că am fost la CFR Cluj, am pus suflet pe unde am muncit”, a precizat Cristi Balaj, scrie Fanatik.ro.

Dan Petrescu a declarat, într-o conferință de presă înaintea meciului cu Rapid, câștigat de CFR Cluj cu 3-2, că își dorește ca președinte pe cineva din fotbalul românesc.

„Eu aș vrea ceva, dar nu vreau să spun. Pentru că patronul decide, nu eu. Voi știți. Da, e din fotbalul românesc. Normal, doar nu vrei să chem străini în funcția de președinte”, a spus Dan Petrescu.

