Dan Petrescu, după revenirea la CFR Cluj: „Mă bucur că i-am făcut pe fani fericiţi. Aici m-am simţit mereu ca acasă.”

Dan Petrescu a revenit cu o victorie la CFR Cluj.

Dan Petrescu a revenit cu o victorie la CFR Cluj/Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Dan Petrescu a revenit ca antrenor la CFR Cluj după plecarea din Coreea de Sud, de la Jeonbuk. CFR Cluj a învins-o pe Rapid, pe teren propriu, scor 3-2, într-un meci din etapa a 8-a a play-off-ului SuperLigii, duminică seara, 5 mai.

„Nu am avut timp să fac prea multe. Am încercat să menţin echipa. Echipa are experienţă. A câştigat 3 meciuri la rând. Acum fără noroc e clar că nu se putea. Avem spirit. Poate puţin lipseşte ceva pe banca de rezerve, pentru a-i înlocui pe Bîrligea și Otele, care sunt jucători de valoare şi cred că Rapidul stă mai bine din acest punct de vedere. Rapidul a jucat foarte bine, dar nu a reuşit să câştige. Rapidul a făcut un joc bun, să fim realişti. Dacă am marcat noi 3 goluri înseamnă că a meritat să câştigăm. Îmi pare rău că la final nu l-am marcat pe al patrulea. Aş fi vrut să aştept vara, dar sper să ajut echipa să meargă în EURO. Asta e cel mai important”, a declarat Dan Petrescu, după meciul de ieri seară.

Întrebat cum s-a simţit să revină la CFR Cluj, antrenorul a precizat că niciodată nu s-a simţit ca aseară. El a spus că acum crede că munca sa e apreciată.

„Parcă niciodată nu am fost ca acum. Înainte nu prea auzeam să mi se strige numele aşa mult şi cred că nu a fost apreciată aşa mult munca mea. Aşa cred eu. Când nu am mai fost şi-au dat seama oamenii că poate ar fi bine să fiu aici şi m-am bucurat enorm. Eu aici m-am simţit mereu ca acasă. Eu iubesc toţi fanii. Mă bucur de această primire, chiar nu mă aşteptam. Mă bucur că i-am făcut pe fani fericiţi. Am nevoie acum să mă relaxez, nu a fost uşor pentru mine să intru aşa repede. O victorie îţi dă moral. Sperăm să câştigăm următoarele 2 meciuri pentru a intra sigur în EURO”, a declarat antrenorul CFR Cluj.

Dan Petrescu, despre Manea și Tachtsidis

Dan Petrescu a dezvăluit că a discutat cu Cristi Manea, fotbalistul care a spus că așteaptă oferte pentru a pleca de la CFR Cluj, dar și cu Tachtsidis, cel care i-a provocat demisia lui Adrian Mutu.

„Cu Cristi am vorbit înainte de meci. El cu mine a jucat foarte mulţi ani. Cu mine a făcut performanţă, asta nu înseamnă că l-am făcut eu să joace bine. Am avut o relaţie foarte bună mereu. A zis că aşteaptă vara. Nu vrea să se grăbească. Nu a semnat cu nimeni. Cât va fi aici va da 100%. S-a antrenat excelent, dar nu am avut cum să-l bag, pentru că Mogoş jucase excelent în cele 2 meciuri şi a trebuit să fac echipa cu ce am văzut la ultimele meci. De el depinde de ce vrea. Am vorbit şi cu Tachtsidis. Nu îl ştiu aşa bine. Mi s-a vorbit că are ceva probleme externe. Ca fotbalist este foarte bun. Mi-am dat seama la antrenamente. I-am zis să demonstreze că vrea să rămână. A vorbit foarte deschis cu mine”, a mai precizat antrenorul CFR Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: