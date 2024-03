Adrian Mutu, îngrijorat de meciul cu Sepsi: „Încercăm să strângem rândurile”

Adrian Mutu, antrenorul CFR-ului, a declarat la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a 2-a a play-off-ului, că nu este încântat de această pauză competițională, având în vedere că mulți jucători au fost plecați la echipa națională, iar alții accidentați.

„S-a lucrat și fizic și tehnic, chiar dacă am avut 10 jucători plecați. Asta este situația. Sper că am îmbunătățit aceste lucruri. Bineînțeles că nu-mi convine programul, în condițiile în care suntem echipa cu cei mai mulți jucători la lotul național.

Vasile Mogoș este bine, s-a reîntors la echipă și a avut primul antrenament cu noi. Sper să fie din ce în ce mai bine”, a spus antrenorul „feroviarilor”.

Întrebat cum se va descurca în meciul de vineri fără fundașul central Arlind Ajeti, care este accidentat, și Ilie Matei, care este suspendat, Adrian Mutu a precizat că este nevoie „să strângă rândurile.”

„Încercăm să strângem rândurile și să mergem la Sepsi unde ne așteaptă un meci greu cu o echipă foarte disciplinată, muncitoare. Sperăm să câștigăm acest meci. Nu prea este o mare bucurie această pauză, când încerci să rezolvi anumite lucruri, să îmbunătățești.

Ne-am antrenat cu jucătorii pe care i-am avut la dispoziție, plus câțiva juniori de la academie. Am avut și un meci amical, lucru pozitiv, unde au debutat câțiva jucători la echipa mare. În rest am lucrat normal. Sperăm ca toți băieții să fie apți pentru vineri. Mai avem un antrenament mâine pentru a pregăti meciul”, a afirmat Adrian Mutu la conferința de presă.

Adrian Mutu: „Sepsi a fost întotdeauna o echipă incomodă”

Antrenorul clujenilor a vorbit și despre Sepsi, echipa care a reușit să câștige atât Supercupa României, cât și Cupa României sezonul trecut.

„Sepsi a fost întotdeauna o echipă incomodă, greu de bătut acasă. O echipă care iese în evidență prin forța grupului. Să nu uităm că între noi și lider este o distanță importantă, deci trebuie să ne gândim la meciul nostru fără să ne uităm la ce se întâmplă mai sus”, a spus Adrian Mutu.

Întrebat despre meciul din Cupă împotriva echipei din Liga a 2-a, Corvinul Hunedoara, antrenorul CFR-ului a afirmat că se așteaptă ca meciul să fie unul destul de greu, având în vedere dorința echipei din liga secundă de a demonstra față de suporteri că poate să scoată o echipă de calibrul CFR-ului afară din Cupă.

„Mă gândesc și la meciul cu Hunedoara. Ne așteaptă un teren destul de greu și o echipă bună din Liga a 2-a, dornică să scoată un rezultat bun în fața noastră. Avem o săptămână grea cu trei deplasări și nu va fi ușor. Sperăm să câștigăm aceste meciuri.

Cupa este importantă deoarece este un trofeu, în afara faptului că mergi în preliminariile Europa League. Totuși, mai sunt meciuri de jucat. Sunt și alte echipe care își doresc să câștige trofeul. Obiectivul nostru este să câștigăm toate meciurile și să trecem de turul acesta în Cupa României. Asta ne dorim. Când am venit, am luat echipa după 12 meciuri în care a avut o singură victorie, iar acum avem 9 meciuri și 5 victorii. Cred că se poate mai bine. Asta este situația, rămâne să ne învățăm lecția și să fim atenți”, a mai declarat antrenorul „feroviarilor.”

De asemenea, Adrian Mutu a vorbit la conferința de presă și despre meciul României cu Columbia, pe care l-a pierdu cu scorul de 3-2. „Briliantul” a amintit că diferența dintre cele două echipe este una foarte mare.

„A fost o diferență clară de ritm între noi și Columbia. Mă bucur, totuși, că băieții nu au renunțat și-au dat 2 goluri, făcând această înfrângere mai dulce. Alt scor, probabil, dăuna foarte mult moralului nostru. Sper ca băieții să se descurce.

Belgia a arătat bine cu Anglia, Ucraina la fel. Nu știu de ce toată lumea se gândea că va fi ușor. Va fi greu la EURO, Belgia este forță în Europa. Sperăm să ne prindă pregătiți pentru că ne așteaptă un EURO foarte greu”, a mai spus antrenorul CFR-ului.

Întrebat de performanța lui Moldovan din poarta României, „Briliantul” l-a lăudat.

„Și-a făcut treaba, chiar dacă nu are minute jucate la echipa de club, Atletico Madrid. A jucat bine, s-a ridicat la nivelul meciului și mă bucur că România se bazează pe doi portari de valoare. La capitolul acesta nu stăm rău, sperăm ca forța grupului să aducă ceva în plus”, a conchis Adrian Mutu.

