Adrian Mutu își contrazice șefii de la CFR Cluj: „Nu ne-am gândit cu adevărat la titlu”

Antrenorul CFR-ului, Adrian Mutu, a ținut să îi contrazică pe Neluțu Varga și Cristi Balaj care speră ca echipa din Gruia să ajungă să câștige titlul de campioană.

Adrian Mutu, antrenorul echipei CFR Cluj/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ – Facebook

Cu intrarea în play-off, Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că echipa pe care o patronează se luptă la titlu.

„Ne batem la titlu. O spun clar și răspicat Am încredere în echipa mea, am încredere în fotbaliștii mei, am încredere în Adrian Mutu. Suntem o formație puternică, echilibrată pe absolut toate compartimentele, cu jucători de mare, mare, mare valoare.

Și avem un antrenor care va dovedi că are valoare, că se pricepe la fotbal și că simte ca nimeni altul jocul. Sunt convins că ne va aduce rezultatele scontate. Chiar dacă în acest moment se vorbește mai puțin de CFR, eu vă spun că ne vom bate la titlu până în ultima etapă. Suntem o echipă foarte puternică și vom avea o cu totul altă față în play-off, unde meciurile se vor juca cu inima. Urmează 10 finale, iar CFR le va juca pe toate ca și cum ar fi ultimul meci.

Dacă băieții iau titlul, îi anunț public că prima este una record. Le voi da lor și staff-ului să împartă un milion de euro! Aceasta este prima pe care jucătorii și toți cei care trudesc la echipă o vor împărți în cazul în care luăm titlul de campioană”, a declarat Neluțu Varga.

De aceeași părere a fost și președintele CFR-ului, Cristi Balaj.

„Atâta timp cât matematic există șanse eu n-am să renunț. Sunt optimist din fire. Nu mi-a plăcut decât să fiu poziționat pe locul 1.

Și atunci nu voi renunța niciodată. Trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a ne poziționa cât mai sus în clasament”, a precizat președintele echipei din Gruia, scrie prosport.ro.

Adrian Mutu își contrazice șefii

Adrian Mutu, antrenorul CFR Cluj, a ținut să îl contrazică pe patronul și președintele echipei. „Briliantul” a recunoscut că nu s-a gândit niciodată la câștigarea campionatului.

„Este complicată pentru noi povestea. Niciodată nu ne-am gândit cu adevărat la titlu. Vrem să ne vedem de meciul nostru. Calculele, chiar dacă este devreme, FCSB are un avantaj considerabil.

Va fi greu. FCSB trebuie să gestioneze acest avans pe care l-a avut de la început, dar mai sunt nouă meciuri. Şi acum, din ce am văzut în prima etapă, toate echipele vor să câştige. Va fi o luptă teribilă. Echipele trebuie să aibă lotul valid, o să fie şi Cupa României. Pentru noi şi Craiova va fi jale. Cele mai avantajate sunt FCSB şi Rapid, echipele care nu sunt în Cupă”, a spus Adrian Mutu, potrivit Fanatik.

